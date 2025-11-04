«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε απόψε.

Νέο επεισόδιο «Άγιος Έρωτας», απόψε, Τρίτη 4 Νοεμβρίου στις 21:00.

Η Χριστίνα δεν ομολογεί το φόνο του Βλάση, η Πετρούλα αποκαλύπτει στον ενωμοτάρχη το βιασμό της κόρης της και η Πόπη δίνει την Ελευθερία στη Χλόη και τον Αργύρη, για να την σώσει από τον Γιάννο.

«Άγιος Έρωτας» - Η εξέλιξη της ιστορίας

Η Χριστίνα απορρίπτει την πρόταση γάμου και τον εκβιασμό του Παύλου, υπόσχεται όμως, για να σώσει τα παιδιά της, να στηρίξει το άλλοθι του.

Ενώ ο πατήρ Νικόλαος προσπαθεί να βρει θέση στην Πετρούλα στο σανατόριο της Λαμίας, εκείνη αποκαλύπτει στον Νικηφόρο τον βιασμό της Χαράς από τον Μαρκόπουλο.

{https://www.youtube.com/watch?v=J2ibI26mzAI}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον σταθμό της χωροφυλακής, ο Κλεάνθης θέλοντας να επιτραπεί στην Αναστασία να δει τον Χάρη, αποκαλύπτει ότι περιμένει το παιδί του.

Η Σοφία το ακούει και η κατάσταση εκρήγνυται. Στο σπίτι των Μαρούδων, η Πόπη αποκαλύπτει στη Χλόη και τον Αργύρη την αλήθεια — ο Γιάννος είναι βίαιος και το τραυματισμένο χεράκι της μικρής δεν ήταν «πτώση από κρεβάτι».

{https://www.youtube.com/watch?v=mqrVnHMeXgg}

Προκειμένου να τη σώσουν… η Πόπη τους προτείνει να πάρουν τη μικρή Ελευθερία μακριά από τη Βόνιτσα.

Ο Νικηφόρος, σε κοινή ανάκριση Χριστίνας–Χάρη, πιέζει την Χριστίνα να αλλάξει στάση, να ομολογήσει τη δολοφονία του Βλάση και να ακυρώσει το άλλοθι στον Μαρκόπουλο.

{https://www.youtube.com/watch?v=e06nGxYo6gc}

Τέλος, στον σταθμό ΚΤΕΛ, Χλόη, Αργύρης και μικρή Ελευθερία τρέχουν να προλάβουν το λεωφορείο, όταν βλέπουν τον Γιάννο με δύο χωροφύλακες…

{https://www.youtube.com/watch?v=S7qTFavDNd4}