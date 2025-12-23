Το ποσό των 39 εκατ. ευρώ κλήρωσε το Eurojackpot και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 24, 29, 35, 40 και 41.
Τζόκερ οι αριθμοί: 6 και 7.
Σημειώνεται ότι στην σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ, ωστόσο 2 αριθμοί κερδίζουν από 863.927,30€.
Δείτε τον πίνακα κερδών
Υπενθυμίζεται ότι η σταδιακή εμφάνιση των αποτελεσμάτων οφείλεται στην σειρά που ο ΟΠΑΠ τα έχει λάβει από την κοινοπραξία. Αμέσως μετά την κλήρωση εμφανίζονται:
1. η νικητήρια στήλη
2. οι νικητές Ελλάδας και οι συνολικές επιτυχίες της Ευρώπης
3. τα κέρδη ανά επιτυχία
4. το Jackpot ποσό της επόμενης κλήρωσης
O ΟΠΑΠ ενημερώνει τους παίκτες και ανακοινώνει τα αποτελέσματα μόνο όταν αυτά είναι επίσημα από την κοινοπραξία.