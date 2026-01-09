Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης, έδωσε χθες το απόγευμα ο Τομεάρχης Διαφάνειας και Βουλευτής Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλος Πολάκης, στο Open.

Ο Βουλευτής Χανίων, μίλησε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι κάθε μέρα που περνά, το καθεστώς Μητσοτάκη υποθηκεύει το μέλλον της χώρας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρξει άμεσα ορατή, εναλλακτική λύση.

Για την επικείμενη συνάντηση Αγροτών-Μητσοτάκη, ο Π. Πολάκης, αφού ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να κάνει καθοδήγηση στους αγρότες, εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και να μην κάνουν ούτε ένα εκατοστό πίσω τα τρακτέρ μέχρι ο κ. Μητσοτάκης να απαντήσει αν: 1. θα κάνει εφτά λεπτά την κιλοβατώρα το αγροτικό ρεύμα 2. θα κάνει αφορολόγητο το αγροτικό πετρέλαιο από το Γενάρη 3. θα σταματήσει κάθε προσπάθεια τρομοκράτησης των αγροτών μέσω διοικητικών κυρώσεων; 4. θα σταματήσει κάθε εισαγγελική δίωξη 5. θα περιγράψει με συγκεκριμένο τρόπο πως θα δοθούν τα χρήματα που παρανόμως πήραν κάποιοι, στους πραγματικούς αγρότες; 6. (Το σημαντικότερο ίσως όλων), θα πάρει θέση η ΝΔ ως κυβέρνηση της χώρας, ενάντια στη συμφωνία με τη Mercosur;

Ο Π. Πολάκης, τόνισε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει σαφέστατη θέση ενάντια στη συμφωνία με τη Mercosur, ενώ θύμισε ότι η χώρα μας έχει υποστεί στο παρελθόν τα δεινά μιας παρόμοιας συμφωνίας, όταν προκειμένου να πουλά η Γερμανία αγροτικά μηχανήματα στη Βραζιλία, δέχτηκε να μειωθεί η παραγωγή ζάχαρης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να οδηγηθούμε στην καταστροφή της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης. Κατά τον Π. Πολάκη, μια προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει ως στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, οφείλει να βάλει ξανά μπροστά την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ενώ όπως ανέφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει τέτοια απόπειρα η οποία, όμως, κόλλησε λόγω της αντίδρασης της Τράπεζας Πειραιώς.

Ο Π. Πολάκης για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι είναι και θα είναι ΣΥΡΙΖΑ καθώς εκτιμά ότι αποτελεί τη μοναδική δύναμη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν πραγματικά προοδευτικό σχηματισμό, ικανό να αποτελέσει εναλλακτική πρόταση στη κυριαρχία Μητσοτάκη.

Ο Παύλος Πολάκης, έκανε την εκτίμηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται να έχει αλλάξει αντίληψη σε διάφορα ζητήματα, ενώ μοιάζει να υιοθετεί ένα λόγο λίγο πιο στρογγυλό και πιο ήπιο. Αυτό ανέφερε, ξεκίνησε μετά το 2021, όταν και επικράτησε μια αντίληψη η οποία έλεγε ότι δεν πρέπει να έχουμε έναν οξύ αντιπολιτευτικό λόγο, γιατί έτσι τρομάζουμε τους κεντρώους πολίτες. Αυτό ξεκαθάρισε, ήταν μία βαθιά λαθεμένη αντίληψη η οποία οδήγησε στην ήττα. Σε κάθε περίπτωση κατέληξε, αυτό που έχει σημασία είναι οι προγραμματικές θέσεις του όποιου νέου κόμματος.

Ο Π. Πολάκης τόνισε ότι έχει υπάρξει μπροστάρης στη μάχη ενάντια στη διαπλοκή καθώς όπως είπε χαρακτηριστικά: έχω συγκρουστεί, με τον πιο σκληρό τρόπο με την συγκεκριμένη και υπαρκτή διαπλοκή αυτής της χώρας. Η διαπλοκή, ξέρετε, είναι συγκεκριμένα συμφέροντα. Από το ΚΕΛΠΝΟ, τη Νοβάρτις, ή τις απευθείας αναθέσεις που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ καθώς έχουν φτάσει τα 20 δις ευρώ.

Ο Βουλευτής Χανίων εξέφρασε το σεβασμό του απέναντι στην κ. Καρυστιανού, ως τη μάνα που έχει δώσει τον πιο μεγάλο αγώνα ανάδειξης του κουκουλώματος του εγκλήματος των Τεμπών και την καλωσόρισε στη μάχη κατά της διαφθοράς. Από την άλλη, εξέφρασε την άποψη ότι τα κόμματα δεν μπορεί να είναι μονοθεματικά καθώς αποτελούν την έκφραση και τη συμπύκνωση συγκεκριμένων κοινωνικών συμφερόντων, που εκφράζονται μέσα από ένα περίγραμμα, προγραμματικό. Κατά συνέπεια, όπως ανέφερε περιμένουμε το κόμμα της κ. Καρυστιανού να μας ξεκαθαρίσει αν η ΔΕΗ θα πρέπει να επανέλθει υπό Δημόσιο έλεγχο-γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγική ανασυγκρότηση στη χώρα-αν η Εθνική Τράπεζα θα πρέπει να επανέλθει υπό τον έλεγχο του Δημοσίου-για να μπορούμε να χαράξουμε πολιτική δανειοδότησης και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων-αν θα πρέπει να επανέλθει ο 13ος και ο 14ος μισθός στους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους κλπ.

Στην επίμονη ερώτηση των δημοσιογράφων σχετικά με το αν υπάρχει κάποιο πρόσωπο του προοδευτικού χώρου, εντός ή εκτός κοινοβουλίου, που να έχει ηγετική φυσιογνωμία, που να μπορεί να γοητεύσει και να ενώσει, ο Παύλος Πολάκης απάντησε χαρακτηριστικά: Πριν από τρία χρόνια ήξερε κανείς τον Μαμντανί στη Νέα Υόρκη ο οποίος ήταν ένα παιδί που δούλευε ήλιο με ήλιο, αλλά είχε αντίληψη της κοινωνίας καθώς ήταν μέσα στην κοινωνία και ζούσε από κοντά τα προβλήματα της γενιάς του; Να είστε σίγουροι λοιπόν, ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στα μπλόκα των αγροτών, σε κάποιο φοιτητικό σπίτι στα Εξάρχεια ή στο Γουδί, σε κάποια γειτονιά της Αθήνας όπου ένας τριαντάρης με τη γυναίκα του που ζουν με 800 και 1000 ευρώ, πληρώνοντας 700 ή 800 ευρώ ενοίκιο, ετοιμάζεται ο ηγέτης της επόμενης φάσης. Να είστε απόλυτα σίγουροι γι’ αυτό.

Σχετικά με το ποιος άμεσα μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, ο Π. Πολάκης απάντησε λακωνικά: όποιος μπορεί.