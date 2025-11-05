Ο Χάρης Ρώμας στον καναπέ του «Στούντιο 4».

Συνέντευξη στην εκπομπή «Στούντιο 4» της ΕΡΤ παραχώρησε ο Χάρης Ρώμας το απόγευμα της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου.

Στο πλατό τον υποδέχτηκαν η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, ενώ ο ίδιος μίλησε για την μακρά πορεία του στο χώρο της τηλεόρασης και της σεναριογραφικής του καριέρας, ενώ από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείψει και η συνεργασία του με την Άννα Χατζησοφιά.

Ο Χάρης Ρώμας στον καναπέ του «Στούντιο 4»

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα της εκπομπής, ο γνωστός δημιουργός, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο εμβληματικό «Καφέ της Χαράς», το οποίο εξακολουθεί ανά διαστήματα να έχει μία θέση στο πρόγραμμα της ελληνικής τηλεόρασης.

Αρχικά λοιπόν, ο Χάρης Ρώμας, επισήμανε πως το κανάλι του ΑΝΤ1, κρατούσε επιφυλακτική στάση ως προς το εν λόγω εγχείρημα καθώς η σειρά διαδραματιζόταν σε χωριό: «Ο Γιάννης Λάτσιος, που τον αγαπώ και με αγαπάει ακόμα, μού είπε «Γιατί πάμε τώρα να κάνουμε ένα σίριαλ σε ένα χωριό; Επειδή έχεις τη δύναμη και ο Κυριακού σε συμπαθεί; Γιατί να μην κάνουμε κάτι σαν το «Κωνσταντίνου και Ελένης»; Πού σου ήρθε τώρα να πάμε σε χωριά; Θα καείς». Εμείς επιμέναμε γιατί αισθανόμουν ότι πρέπει να γίνει», σημείωσε αναφερόμενος στα όσα διαδραματίστηκαν τότε.

Και συνέχισε λέγοντας: «Δεν υπήρχε πίεση, επειδή είχαμε την τύχη να κάνουμε επιτυχίες με την Άννα Χατζησοφιά, με πράγματα που δεν τα πολυπίστευαν στον ΑΝΤ1. Αν ρωτήσεις την Ελένη Ράντου θα σου πει ότι της είχαν πει πως έβαλαν το «Κωνσταντίνου κι Ελένης» απλώς για να έχουν κάτι απέναντι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε δεύτερο χρόνο, αναφερόμενος στον Γιάννη Λάτσιο και τη στάση που είχε κρατήσει τότε, ο γνωστός δημιουργός παραδέχτηκε: ««Όπως αποδείχθηκε, είχα δίκιο. Και το είπε και ο ίδιος γιατί είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι κομπλεξικός. Είχα δίκιο με Το Καφέ της Χαράς».

«Στενοχωριόμουν όταν μου έλεγαν ότι το βάζουν για να καλύψουν κενά, αλλά δεν έχει σημασία όταν έχω επιβιώσει από τόσα», σημείωσε μεταξύ άλλων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0va6fcsmf5?integrationId=40599y14juihe6ly}