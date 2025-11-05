«Να μ’ αγαπάς» - απόψε στις 20:00 η συγκλονιστική συνέχεια της ιστορίας.

Το νέο συναρπαστικό επεισόδιο της σειράς «Να μ’ αγαπάς» έρχεται απόψε στις 20:00 για να «ταράξει τα νερά».

Η Σοφία αποκαλύπτει σε όλους ότι ο Άγγελος είναι ο νέος ιδιοκτήτης του πατρικού τους σπιτιού…

Η Άννα κρυφακούει τη συζήτηση του Θεόφιλου και της μάνας της και της μπαίνουν υποψίες. Ωστόσο η συνάντησή της με τον Λευτέρη επισφραγίζει τον έρωτά τους. Ο Θεόφιλος δεν το βάζει κάτω.

Εξασφαλίζει καινούργιες εξετάσεις που τον δείχνουν ετοιμοθάνατο για να πιέσει τον Ορφέα.

Ο Ορφέας όμως νιώθει ξαλαφρωμένος με την ματαίωση του γάμου, όπως και η Φωτεινή. Ο Λευτέρης πετάει στα σύννεφα.

Ο Μανιάτης επισκέπτεται την οικία Καλλιγά για να δηλώσει την συμπαράστασή του, μετά την επίθεση.

Η Σοφία τον φλερτάρει και τον στριμώχνει. Ρίχνει τη βόμβα ότι ο Άγγελος είναι ο ιδιοκτήτης του πατρικού σπιτιού. Η είδηση προβληματίζει τον Ορφέα, που υποψιάζεται τον Άγγελο.

Στο δείπνο της οικογένειας, ένα τηλεφώνημα πυροδοτεί έκρηξη. Αποκαλύπτεται το ψέμα της Εβίτας. Διέδωσε ότι ο Ορφέας παράτησε την Άννα κι όχι το αντίθετο. Η Σοφία σε έξαλλη κατάσταση.

Η Ζωή αναγκάζεται να εξηγήσει στη μητέρα της το σχέδιο του Θεόφιλου. Η Σοφία μαζεύει τα πράγματα της για να φύγει. Ο Θεόφιλος προσπαθεί να την συνετίσει να συνεχίσουν το σχέδιό τους.

Η Σοφία τον εκβιάζει να της γράψει το μισό σπίτι, που δικαιωματικά της ανήκει. Ο Θεόφιλος αρνείται και την απειλεί ότι θα αποκαλύψει την αλήθεια στην Άννα. Η Σοφία απτόητη, τρέχει να ενημερώσει μόνη της την κόρη της.

Η συνάντησή της Άννας με τον Λευτέρη επισφραγίζει τον έρωτά τους…

