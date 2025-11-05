Ένα ιδιαίτερο τηλεοπτικό σκηνικό σημειώθηκε μεταξύ της Σοφίας Μουτίδου και του Απόστολου Γκλέτσου.

Μία ιδιαίτερη «μάχη» δόθηκε μεταξύ της Σοφίας Μουτίδου και του Απόστολου Γκλέτσου το βράδυ της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Real View», όταν ο ηθοποιός, αποχώρησε από το πλατό εμφανώς εκνευρισμένος με την έκβαση της συζήτησης.

Το θέμα της επίμαχης συζήτησης αφορούσε τα περιστασιακά σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο του θεάτρου, ωστόσο η διαμάχη κορυφώθηκε όταν η Σοφία Μουτίδου αποκάλεσε επανειλημμένως τον καλεσμένο της: «ψεύτη».

Το επίθετο αυτό, φάνηκε να εξόργισε τον Απόστολο Γκλέτσο ο οποίος αρνήθηκε να συνεχίσει τη συζήτηση και αποχώρησε από το πλατό, αφήνοντας τους συντελεστές άναυδους.

Όσα ανέφεραν ο Κώστας Τσουρός και ο Χάρης Λεμπιδάκης για το περιστατικό με τη Σοφία Μουτίδου

Το περιστατικό σχολιάστηκε σήμερα, Τετάρτη 5 Νοεμβρίου, και από την εκπομπή «Το ‘χουμε» του ΣΚΑΙ, όπου οι συντελεστές, εξέφρασαν την προσωπική τους άποψη ως προς το συμβάν.

Αξίζει να σημειωθεί, πως λίγο νωρίτερα στην εκπομπή, προβλήθηκε η ανάρτηση της Σοφίας Μουτίδου στο Instagram.

Με τη σειρά του ο δημοσιογράφος της εκπομπής Χάρης Λεμπιδάκης, εξέφρασε την άποψή του σημειώνοντας: «Ένα μεγάλο λάθος. Κι εγώ αν ήμουν στη θέση του Γκλέτσου θα έφευγα απ’ την εκπομπή. Όταν έχεις έναν καλεσμένο πρέπει να τον σέβεσαι. Αν τον αποκαλείς ψεύτη ξανά και ξανά, τι περιμένεις; Πετάω τα μικρόφωνα και φεύγω».

Η Τζώρτζια Γεωργίου, τοποθετήθηκε επί του θέματος ως εξής: «Καλείς κάποιον για να τον προσβάλλεις; Επίσης δεν καταλαβαίνω τι έγινε, στριμώχνεις τον άνθρωπο να σου πει τι; Ονομάτα και καταστάσεις; Ξέρουμε για τις φήμες που ακολουθούν κάποιους ανθρώπους, αλλά τι κάνει εδώ πέρα, αποκαλώντας τον και ψεύτη;»

Από την πλευρά της, η Ναταλία Αργυράκη, σχολίασε το γεγονός πως η θεματολογία της συζήτησης αφορούσε ένα ιδιαίτερο και σοβαρό θέμα: «Έμοιαζε σαν να υπήρχε επιμονή να παραδεχτεί κάτι που δεν ήθελε. Κρίμα, γιατί ήταν μια σοβαρή συζήτηση για την κακοποίηση και χάθηκε το μέτρο».

Τέλος, ο Κώστας Τσουρός, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δεν καταλαβαίνω την επιμονή της Σοφίας να λέει στον Απόστολο Γκλέτσο, «πες μας ότι ήσουν μπροστά, δεν μπορεί να μην ξέρεις». Κι εκείνος της απαντούσε ότι δεν ήταν μπροστά. Πώς μπορούσε να ξέρει; Φήμες ακούμε όλοι, μπορεί να είναι ανυπόστατες, δεν είναι καταγγελίες», ενώ έσπευσε να συμπληρώσει: «Όλα αυτά τώρα σε μια συζήτηση ό,τι να ‘ναι στην εκπομπή ένα βράδυ, με τέσσερις γυναίκες, που οι άλλες είχαν μείνει άφωνες εντελώς, γιατί καταλάβαιναν που πάει το πράγμα. Δεν τις ακούσαμε καθόλου, κάποια στιγμή πήγαν να πουν κάτι, συνέχιζε η Σοφία Μουτίδου. Είδατε τι συμβαίνει όταν δεν είναι δημοσιογράφος ο άλλος. Καλώς ή κακώς ήταν μια συζήτηση καφενείου».

