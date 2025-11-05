Για ποιο λόγο σταμάτησαν οι δύο παρουσιάστριες να μιλάνε;

Μαρία Ηλιάκηκαι Κατερίνα Καινούργιου συναντήθηκαν τηλεοπτικά μετά από 11 χρόνια, όταν η εκπομπή «Δέστε τους» στον Alpha τελείωσε και οι δυό τους σύμφωνα με πληροφορίες έπαψαν να διατηρούν καλές σχέσεις.

«Είναι από τις ημέρες που ανυπομονώ πολύ για τον καλεσμένο μας σήμερα. Η σχέση μας έχει περάσει από σαράντα κύματα, αλλά όταν υπάρχουν στιγμές που δένουν δύο ανθρώπους, δεν χάνονται ποτέ ο ένας από τη ζωή του άλλου και ειδικά στα χαρμόσυνα γεγονότα. Χαίρομαι πολύ γιατί μετά από πολλά χρόνια θα βρεθούμε ξανά τηλεοπτικά και θα υποδεχτώ τη Μαρία Ηλιάκη», είπε η Κατερίνα Καινούργιου και υποδέχτηκε την καλεσμένη της.

«Θα τρελαθώ, συγκινούμαι σήμερα. Χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Είναι και η πανσέληνος σήμερα και είμαι ευσυγκίνητη», είπε η Μαρία Ηλιάκη μπαίνοντας στο πλατό και αντάλλαξαν μια τρυφερή αγκαλιά.

«Το πιστεύεις ότι το θυμόμουν χθες; Σκεφτόμουν, σκεφτόμουν… του λέω Στέλιο, θα με ρωτήσει η Καινούργιου γιατί τσακωθήκαμε και δεν ξέρω. Δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος», σχολίασε η Μαρία Ηλιάκη σε συζήτηση που είχαν με την παρουσιάστρια για το λόγο που σταμάτησαν να μιλάνε.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν στην αγάπη που έχει η μια για την άλλη, με την Μαρία να λέει: «Αυτό που πάντα μας ένωνε είναι το γεγονός ότι έχουμε ζήσει λάθος καταστάσεις με την οικογένειά μας. Πάντα αυτή η ανταλλαγή συναισθημάτων μας είχε φέρει κοντά».

