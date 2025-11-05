Όταν το «μεγάλο κρεβάτι» του Τζώρτζογλου άναψε φωτιές στο «Real View».

Έντονο λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε στην εκπομπή «Real View» το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, με πρωταγωνιστές τον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».

Ο Απόστολος Γκλέτσος, προσκεκλημένος της εκπομπής, εξέφρασε τη διαφωνία του με τον χαρακτηρισμό του Τζώρτζογλου, υποστηρίζοντας ότι οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως η ύπαρξη ερωτικής έλξης μεταξύ συναδέλφων είναι μεν φυσιολογική, αλλά δεν καθορίζει τη φύση του θεάτρου.

Ο ηθοποιός τόνισε ότι το επάγγελμα των καλλιτεχνών έχει κοινωνικό πρόσημο και ότι δεν πρέπει να στιγματίζεται από μεμονωμένες περιπτώσεις ή ατυχείς δηλώσεις.

Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου, η οποία εξέφρασε τη διαφωνία της, γεγονός που οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.

Ο διάλογος γρήγορα κλιμακώθηκε, με εκατέρωθεν αιχμηρές τοποθετήσεις και προσωπικούς υπαινιγμούς. Σε κάποια στιγμή, η συζήτηση ξέφυγε από το αρχικό της θέμα, με τους δύο καλλιτέχνες να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις on air.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αποκορύφωμα της έντασης αποτέλεσε η αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το πλατό, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη συζήτηση.

Η Σοφία Μουτίδου, από την πλευρά της, παρέμεινε στην εκπομπή, επιμένοντας στη θέση της και σχολιάζοντας πως ο συνάδελφός της «είναι τυχερός που δεν βρέθηκε σε τέτοιο περιβάλλον».

Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να παίρνουν θέση υπέρ ή κατά των δύο ηθοποιών, ενώ το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής έγινε γρήγορα viral.

Λίγη ώρα αργότερα η Σοφία Μουτίδου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram το παρακάτω βίντεο συνοδεύοντάς το από την εξής φράση «Αθώες ψυχές παιδιών» .

{https://www.instagram.com/reel/DQp009GiDZJ/?utm_source=ig_web_copy_link}

Ο επίμαχος διάλογος

«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή βγαίνουν δεκάδες στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι; Πού γα…νε τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε λέτε για το θέατρο, όχι δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και είμαστε με ψυχές μικρού παιδιού», ξέσπασε ο Απόστολος Γκλέτσος.

Η Σοφία Μουτίδου απάντησε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα».

«Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;» συμπλήρωσε ο ηθοποιός με τη Σοφία Μουτίδου του απαντά: «Είσαι ψεύτης».

«Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!», τόνισε ενοχλημένος ο Απόστολος Γκλέτσος.

«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη! Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον», απάντησε η Σοφία Μουτίδου.

«Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ», είπε ο Απόστολος Γκλέτσος και και έφυγε από το πλατό της εκπομπής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de07g6fqbbjd?integrationId=40599y14juihe6ly}