Έντονο λεκτικό επεισόδιο σημειώθηκε στην εκπομπή «Real View» το βράδυ της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, με πρωταγωνιστές τον Απόστολο Γκλέτσο και τη Σοφία Μουτίδου. Αφορμή στάθηκε η πρόσφατη δήλωση του Στράτου Τζώρτζογλου ότι «το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι».
Ο Απόστολος Γκλέτσος, προσκεκλημένος της εκπομπής, εξέφρασε τη διαφωνία του με τον χαρακτηρισμό του Τζώρτζογλου, υποστηρίζοντας ότι οι ηθοποιοί είναι «αγνά παιδιά» και πως η ύπαρξη ερωτικής έλξης μεταξύ συναδέλφων είναι μεν φυσιολογική, αλλά δεν καθορίζει τη φύση του θεάτρου.
Ο ηθοποιός τόνισε ότι το επάγγελμα των καλλιτεχνών έχει κοινωνικό πρόσημο και ότι δεν πρέπει να στιγματίζεται από μεμονωμένες περιπτώσεις ή ατυχείς δηλώσεις.
Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση της Σοφίας Μουτίδου, η οποία εξέφρασε τη διαφωνία της, γεγονός που οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο.
Ο διάλογος γρήγορα κλιμακώθηκε, με εκατέρωθεν αιχμηρές τοποθετήσεις και προσωπικούς υπαινιγμούς. Σε κάποια στιγμή, η συζήτηση ξέφυγε από το αρχικό της θέμα, με τους δύο καλλιτέχνες να ανταλλάσσουν βαριές εκφράσεις on air.
Αποκορύφωμα της έντασης αποτέλεσε η αποχώρηση του Απόστολου Γκλέτσου από το πλατό, δηλώνοντας πως δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη συζήτηση.
Η Σοφία Μουτίδου, από την πλευρά της, παρέμεινε στην εκπομπή, επιμένοντας στη θέση της και σχολιάζοντας πως ο συνάδελφός της «είναι τυχερός που δεν βρέθηκε σε τέτοιο περιβάλλον».
Το περιστατικό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να παίρνουν θέση υπέρ ή κατά των δύο ηθοποιών, ενώ το σχετικό απόσπασμα της εκπομπής έγινε γρήγορα viral.
Λίγη ώρα αργότερα η Σοφία Μουτίδου ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram το παρακάτω βίντεο συνοδεύοντάς το από την εξής φράση «Αθώες ψυχές παιδιών» .
{https://www.instagram.com/reel/DQp009GiDZJ/?utm_source=ig_web_copy_link}
Ο επίμαχος διάλογος
«Δεν είμαστε ένα μεγάλο κρεβάτι! Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή βγαίνουν δεκάδες στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι; Πού γα…νε τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες; Με συγχωρείτε λέτε για το θέατρο, όχι δεν θα το δεχτώ να το λέτε αυτό για τους ηθοποιούς. Είμαστε καλλιτέχνες, έχουμε κοινωνικό πρόσημο και είμαστε με ψυχές μικρού παιδιού», ξέσπασε ο Απόστολος Γκλέτσος.
Η Σοφία Μουτίδου απάντησε: «Τα παιδιά βιάζονται πιο εύκολα».
«Το θέατρο δεν είναι ένα μεγάλο κρεβάτι, είμαστε κύριοι και παιδιά με ψυχές… Βγήκαν για τους δημοσιογράφους; Για τους γιατρούς; Για τους δικηγόρους;» συμπλήρωσε ο ηθοποιός με τη Σοφία Μουτίδου του απαντά: «Είσαι ψεύτης».
«Θα είχα δεχτεί εγώ σεξουαλική παρενόχληση και θα ήταν ζωντανός αυτός που μου την έκανε; Σε παρακαλώ πολύ!», τόνισε ενοχλημένος ο Απόστολος Γκλέτσος.
«Η πολιτική σε έκανε πιο ψεύτη! Είσαι τυχερός που δεν βρέθηκες σε τέτοιο περιβάλλον», απάντησε η Σοφία Μουτίδου.
«Πού λέω ψέματα; Αφού λέω ψέματα, δεν θα κάτσω άλλο εδώ να με κανιβαλίσεις εσύ με τέτοιον τρόπο. Δεν λέω ψέματα, σας ευχαριστώ πολύ», είπε ο Απόστολος Γκλέτσος και και έφυγε από το πλατό της εκπομπής.
{https://exchange.glomex.com/video/v-de07g6fqbbjd?integrationId=40599y14juihe6ly}