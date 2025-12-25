Το μήνυμα του Ουκρανού προέδρου για τα Χριστούγεννα.

«Μακάρι να πεθάνει» ευχήθηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα, αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι απευθύνθηκε στους Ουκρανούς την παραμονή των Χριστουγέννων, υπενθυμίζοντας την παραδοσιακή πεποίθηση ότι «οι ουρανοί ανοίγουν» αυτή τη νύχτα και ότι οι Ουκρανοί κάνουν μια μόνο ευχή.

«Ζητάμε ειρήνη για την Ουκρανία. Αγωνιζόμαστε γι' αυτήν. Και προσευχόμαστε γι' αυτήν. Και την αξίζουμε», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι οι Ουκρανοί εύχονται κάθε οικογένεια να ζει αρμονικά και κάθε παιδί να χαίρεται με δώρα, χαμόγελα και πίστη στην καλοσύνη και τα θαύματα.

«''Ας χαθεί", μπορεί να σκέφτεται ο καθένας μας», είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στον Ρώσο πρόεδρο «αλλά όταν στρεφόμαστε στον Θεό, φυσικά, ζητάμε κάτι μεγαλύτερο».

{https://www.youtube.com/watch?v=hwhlGxfGKOA}

Ο Ζελένσκι εξέφρασε επίσης, την ελπίδα ότι η καλοσύνη και η αλήθεια θα επικρατήσουν: «Να υπάρξει μια νίκη της ειρήνης. Να υπάρχουμε εμείς. Και να υπάρχει η Ουκρανία».

Στην τελευταία ρωσική επίθεση, στις 23 Δεκεμβρίου, τουλάχιστον τρία άτομα σκοτώθηκαν και 12 άλλα τραυματίστηκαν. Η επίθεση, στην οποία συμμετείχαν τουλάχιστον 635 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 38 πύραυλοι, στόχευσε για άλλη μια φορά τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, αφήνοντας τις δυτικές περιοχές Ρίβνε, Τερνόπιλ και Χμελνίτσκι «σχεδόν εντελώς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα», σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας.

«Την παραμονή των Χριστουγέννων, οι Ρώσοι έδειξαν για άλλη μια φορά ποιοι πραγματικά είναι. Μαζικοί βομβαρδισμοί, βαλλιστικοί πύραυλοι, επιθέσεις. Τα πάντα χρησιμοποιήθηκαν», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Έτσι λειτουργούν οι άθεοι. Έτσι ενεργούν όσοι δεν έχουν απολύτως τίποτα κοινό με τον Χριστιανισμό ή με οτιδήποτε ανθρώπινο».

«Αλλά εμείς αντέχουμε. Υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Και σήμερα, προσευχόμαστε για όλους στην πρώτη γραμμή - να επιστρέψουν ζωντανοί. Για όλους όσους βρίσκονται σε αιχμαλωσία - να γυρίσουν σπίτι. Για όλους τους πεσόντες ήρωές μας που υπερασπίστηκαν την Ουκρανία με κόστος τη ζωή τους».