Χριστούγεννα είναι σήμερα Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου.

Τα Χριστούγεννα είναι η ετήσια χριστιανική γιορτή που τιμά τη γέννηση του Ιησού Χριστού και γιορτάζεται κυρίως στις 25 Δεκεμβρίου ως θρησκευτική και πολιτιστική γιορτή από δισεκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Κεντρικό εορταστικό γεγονός του Χριστιανισμού, η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα ξεκινά την πρώτη Κυριακή της Ελεύσεως και ακολουθεί η εορτή των Χριστουγέννων, η οποία ιστορικά διαρκεί δώδεκα ημέρες και κορυφώνεται την ημέρα των Θεοφανίων.

Η χριστουγεννιάτικη αφήγηση που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, γνωστή ως η Γέννηση του Ιησού, αναφέρει ότι ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, σύμφωνα με τις προφητείες για τον Μεσσία. Όταν ο Ιωσήφ και η Παναγία έφτασαν στην πόλη, το πανδοχείο δεν είχε δωμάτιο, και έτσι τους πρόσφεραν ένα στάβλο όπου γεννήθηκε σύντομα το Θείο Βρέφος, με αγγέλους να αναγγέλλουν τα νέα στους βοσκούς, οι οποίοι στη συνέχεια τα διαλαλούσαν.

Υπάρχουν διάφορες υποθέσεις σχετικά με την ημερομηνία γέννησης του Ιησού. Στις αρχές του 4ου αιώνα, η εκκλησία καθόρισε την ημερομηνία ως 25η Δεκεμβρίου, ημερομηνία του χειμερινού ηλιοστασίου στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.

Είναι εννέα μήνες μετά την Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στις 25 Μαρτίου, η οποία είναι επίσης η ημερομηνία της εαρινής ισημερίας στο ρωμαϊκό ημερολόγιο. Οι περισσότεροι Χριστιανοί γιορτάζουν στις 25 Δεκεμβρίου στο γρηγοριανό ημερολόγιο, το οποίο έχει υιοθετηθεί σχεδόν παγκοσμίως στα πολιτικά ημερολόγια που χρησιμοποιούνται σε χώρες σε όλο τον κόσμο.

Όσοι δεν μπορούν να βρεθούν στον ναό αλλά επιθυμούν να συμμετάσχουν πνευματικά στη μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, μπορούν να παρακολουθήσουν live τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.