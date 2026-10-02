Eπιστρέφει στην Αθήνα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου.

Το Gastrosophy Fest powered by Protergia μια έμπνευση και ιδέα των Σπύρου και Βαγγέλη Λιάκου, γεννήθηκε ως ένας φιλόξενος κόμβος συνάντησης για όσους αγαπούν, υπηρετούν και εξελίσσουν τη γαστρονομία. Συνδυάζοντας τη γνώση, τη γεύση και τη ζεστή φιλοξενία, η διοργάνωση επιδιώκει να αναδέιξει τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα ως μια εξωστρεφή, ζωντανή και διαρκώς εξελισσόμενη μορφή πολιτισμού μας.

Από το forum μέχρι το Food & Wine Party, που περιλαμβάνει πάνω από 20+live cooking stations, το κοινό θα έχει την ευκαιρία «να έρθει» πιο κοντά στους Έλληνες πρωταγωνιστές που βρίσκονται πίσω από κάθε γαστρονομική δημιουργία.

Ύστερα από την επιτυχία της περσινής «πρεμιέρας», που μας έφερε κοντά σε κορυφαίους Έλληνες και ξένους chefs, ειδικούς της γαστρονομίας και χιλιάδες επισκέπτες, με επίτιμο καλεσμένο τον θρυλικό Massimo Bottura, το 2o Gastrosophy Fest powered by Protergia είναι γεγονός. Από τις 13:00, οι πόρτες ανοίγουν για μια ολοήμερη εμπειρία γεμάτη νέες γεύσεις, πρωτοπόρες ιδέες, ζωντανές συζητήσεις, μοναδικές συναντήσεις και κεντρική παρουσιάστρια την αγαπημένη Φαίη Σκορδά.

Αξίζει να σημειωθεί, πως φέτος η Αθήνα γίνεται ξανά το επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας, υποδεχόμενη καταξιωμένους chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό που μετρούν συνολικά 15 αστέρια Michelin, σε μια ημέρα αφιερωμένη στο μέλλον της διατροφής και της δημιουργικότητας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε αναλυτικά την agenda με τις 9 θεματικές ενότητες που θα παρουσιαστούν: https://www.gastrosophy.gr/agenda

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Διεθνή αστέρια και κορυφαίοι Έλληνες

Από τη διεθνή σκηνή: Συμμετέχουν η Ana Roš (από το κορυφαίο Hiša Franko της Σλοβενίας), ο Ιταλός master Mauro Uliassi , ο κορυφαίος Βρετανός fine-dining chef Tom Aikens , ο chef-patron του λονδρέζικου Da Terra, Rafael Cagali , καθώς και οι σύγχρονες φωνές της βρετανικής γαστρονομίας, Merlin Labron-Johnson και Joe Otway .

Συμμετέχουν η (από το κορυφαίο Hiša Franko της Σλοβενίας), ο Ιταλός master , ο κορυφαίος Βρετανός fine-dining chef , ο chef-patron του λονδρέζικου Da Terra, , καθώς και οι σύγχρονες φωνές της βρετανικής γαστρονομίας, . Από την ελληνική σκηνή: Το παρών θα δώσουν καταξιωμένοι επαγγελματίες όπως οι Παναγιώτης Γιακαλής, Πέτρος Δήμας, Νίκος Θωμάς, Νίκος Καραθάνος, Αστέριος Κουστούδης, Παύλος Κυριάκης, Λευτέρης Λαζάρου, Σπύρος και Βαγγέλης Λιάκος, Γκίκας Ξενάκης, Αλέξανδρος Παπανδρέου, Μανώλης Παπουτσάκης, Χριστόφορος Πέσκιας, Πέτρος Συρίγος και Αλέξανδρος Τσιοτίνης

Το παρών θα δώσουν καταξιωμένοι επαγγελματίες όπως οι Στο forum συμμετέχει και ο Master of Wine , Γιάννης Καρακάσης.

, Επιπλέον, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι από τον επιχειρηματικό και όχι μόνο, χώρο που θα συμμετέχουν στις ομιλίες, μεταξύ αυτών: Νίκος Κόρδαρης (Business Development Senior Manager B2B Protergia της Metlen), Σπύρος Ρεντετάκος (Assistant General Manager & Head of Retail Channels Eurobank), Γιάννης Μανίκης (Chief Executive Officer, MOLON LAVE S.A.), Γιώργος Χατζόπουλος (Operations Executive Chef Aldemar Resorts), Παναγής Μάμος (Εκπρόσωπος των μελών της οικογένειας Μάμου), o Χάρης Νικολούζος (Chef & εκπρόσωπος του φυσικού μεταλλικού νερού ΒΙΚΟΣ), Πάνος Δεληγιάννης (Founder The FNL Guide), Alexandra Michot (Food writer and Academy Chair France for The 50 Best Restaurants), ο Χρήστος Χατζηιωάννου (moderator), Τάσος Μητσελής (moderator) & Νίκος Κοντόπουλος (moderator).

Το φετινό forum θα έχει κεντρικό θεματικό άξονα: «The Value of Nourishment and Its Journey», «Η αξία της θρέψης και το ταξίδι της».

Οι συζητήσεις θα εξερευνήσουν τη διαδρομή της τροφής: από τα οικοσυστήματα και τη θάλασσα μέχρι την πρώτη ύλη, τη γαστρονομική ταυτότητα, τον οινικό πολιτισμό, την κοινωνική ευθύνη των δημιουργών και το τραπέζι του αύριο.

Μέσα από ομιλίες, πάνελ και live cooking shows, chefs και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας, θα μοιραστούν ιστορίες, μυστικά, τεχνικές και πρωτοπόρες ιδέες, ανοίγοντας έναν παγκόσμιο διάλογο για τη βιωσιμότητα, την προέλευση της τροφής και τις γαστρονομικές τάσεις του μέλλοντος.

Μια ολόκληρη ημέρα γεύσης και διασκέδασης!

Το φεστιβάλ περνά από τη θεωρία στην πράξη μέσα από ένα Food & Wine Party, προσκαλώντας το κοινό σε γευστικές δοκιμές με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη.

20+ Live Cooking Stations με τις ομάδες των Basegrill, Ateno, Travolta, Hoocut και MetaMeat να ετοιμάζουν ξεχωριστές δημιουργίες.

Τι περιλαμβάνει το εισιτήριό σου:

Πρόσβαση σε όλα τα πάνελ και τις ομιλίες με τα κορυφαία ονόματα της γαστρονομίας και της επιχειρηματικότητας. Ευκαιρία γνωριμίας με chefs που κατέχουν συνολικά 15 αστέρια Michelin. Απεριόριστο φαγητό στα 20+ live cooking stations (με signature δημιουργίες από τους αδελφούς Λιάκου, τον Νίκο Καραθάνο και από τις ομάδες των Basegrill, Ateno, Travolta, Hoocut και Metameat. Εκλεκτές ετικέτες κρασιών και ποιοτικές προτάσεις ζύθου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Συμμετοχή σε όλες τις experiential και γαστρονομικές δράσεις. To Closing live entertainment party, θα αναλάβουν οι 48 Ώρες, με ένα ανεβαστικό live πρόγραμμα που θα ολοκληρώσει τη βραδιά με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο.

Εξασφάλισε τη θέση σου στο Gastrosophy Fest powered by Protergia στο More.com και ζήσε από κοντά μια ημέρα γεμάτη γεύση, γνώση, έμπνευση και μοναδικές εμπειρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου το gastrosophy.gr.

Gastrosophy Fest powered by Protergia



Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026

Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (Tae Kwon Do)

Ώρα προσέλευσης: 13:00



