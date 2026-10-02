Η Mijia φέρνει περισσότερες επιλογές στον καθημερινό καθαρισμό.

Η Xiaomi διευρύνει τη γκάμα λύσεων καθαρισμού που διαθέτει σε Ελλάδα και Κύπρο, παρουσιάζοντας επτά νέα μοντέλα που συνδυάζουν υψηλή απόδοση, έξυπνες λειτουργίες και ευκολία στη χρήση. Από τις νέες σκούπες, Xiaomi Robot Vacuum 6 Series, που αναλαμβάνουν αυτόνομα το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα, μέχρι τις stick και wet & dry σκούπες Mijia, η νέα γκάμα προσφέρει διαφορετικές επιλογές για τις ανάγκες του σύγχρονου σπιτιού.

Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου εντάσσεται στη συνεχή ανάπτυξη του έξυπνου οικοσυστήματος «Human × Car × Home» της Xiaomi, το οποίο συνδέει προσωπικές συσκευές, προϊόντα έξυπνου σπιτιού και αυτοκίνητα. Μέσα από τη Mijia, η Xiaomi επεκτείνει την παρουσία της σε ακόμα περισσότερες κατηγορίες οικιακών συσκευών, αξιοποιώντας τις δυνατότητές της στην εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, τα λειτουργικά συστήματα και τη συνδεσιμότητα IoT, με στόχο μια πιο ολοκληρωμένη και απρόσκοπτη εμπειρία στο σύγχρονο σπίτι.

Έξυπνος και αυτόνομος καθαρισμός με τη Xiaomi Robot Vacuum 6 Series

Η νέα Xiaomi Robot Vacuum 6 Series περιλαμβάνει τις Xiaomi Robot Vacuum 6 Max, Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro και Xiaomi Robot Vacuum 6 και ανεβάζει ακόμα πιο ψηλά τον πήχη στον αυτόνομο καθαρισμό, συνδυάζοντας ισχυρή αναρρόφηση έως 35.000Pa, με νέο σύστημα σφουγγαρίσματος Roller συνεχούς ροής νερού για αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμα και επίμονων λεκέδων.

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Η σειρά διαθέτει προηγμένα συστήματα πλοήγησης και αναγνώρισης εμποδίων, ώστε οι συσκευές να κινούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια στον χώρο και να προσαρμόζουν τον καθαρισμό ανάλογα με τις συνθήκες. Παράλληλα, οι έξυπνοι σταθμοί αναλαμβάνουν μεγάλο μέρος της καθημερινής συντήρησης, όπως το αυτόματο άδειασμα της σκόνης και τον καθαρισμό του roller μετά το σφουγγάρισμα, περιορίζοντας την ανάγκη παρέμβασης του χρήστη. Η διαχείριση γίνεται εύκολα μέσω της εφαρμογής Xiaomi Home, με δυνατότητες απομακρυσμένου και προγραμματισμένου καθαρισμού.

Η Mijia φέρνει περισσότερες επιλογές στον καθημερινό καθαρισμό

Για τον καθημερινό καθαρισμό με stick vacuum, η πρόταση της Xiaomi έρχεται μέσα από τη Mijia, με τη νέα σειρά Mijia Vacuum Cleaner 4, που περιλαμβάνει τα Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro, Mijia Vacuum Cleaner 4 και Mijia Vacuum Cleaner 4C. Με διαφορετικά επίπεδα ισχύος και εξοπλισμού, η σειρά καλύπτει ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από τον γρήγορο καθημερινό καθαρισμό μέχρι την πιο απαιτητική φροντίδα ολόκληρου του σπιτιού.

Η γκάμα προσφέρει ισχύ αναρρόφησης έως 280AW, αυτονομία έως 90 λεπτά και λύσεις που διευκολύνουν τον καθαρισμό σε γωνίες, κάτω από έπιπλα και σε διαφορετικές επιφάνειες. Στα επιλεγμένα μοντέλα, η έξυπνη ανίχνευση της σκόνης προσαρμόζει αυτόματα την ένταση αναρρόφησης, ενώ το anti-tangle σύστημα της βούρτσας αποτρέπει τη συσσώρευση τριχών και μαλλιών. Παράλληλα, λειτουργίες όπως ο φωτισμός της κύριας βούρτσας για καλύτερη ορατότητα της σκόνης συμβάλλουν σε έναν πιο εύκολο και αποτελεσματικό καθημερινό καθαρισμό.

Τη νέα πρόταση της Mijia στον καθαρισμό ολοκληρώνει η Mijia Wireless Wet Dry Vacuum 5 Pro, σχεδιασμένη να ενσωματώνει στεγνό και υγρό καθαρισμό σε μία συσκευή. Με ισχύ αναρρόφησης 26.000Pa, καθαρισμό με ατμό στους 160°C και σύστημα κατά του μπλεξίματος των τριχών, αντιμετωπίζει από καθημερινούς ρύπους μέχρι επίμονους λεκέδες. Μετά τον καθαρισμό, το roller αυτοκαθαρίζεται με νερό στους 100°C και στεγνώνει σε υψηλή θερμοκρασία, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τις απαιτήσεις συντήρησης.

Με τη νέα γκάμα, η Xiaomi διευρύνει περαιτέρω τις επιλογές για το έξυπνο σπίτι, συνδυάζοντας αυτοματισμούς και συνδεδεμένες λειτουργίες με λύσεις σχεδιασμένες για να κάνουν την καθημερινή καθαριότητα του σπιτιού πιο απλή και αποτελεσματική.

Διαθεσιμότητα

Οι νέες λύσεις καθαρισμού της Xiaomi και της Mijia διατίθενται σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της Xiaomi, στις ακόλουθες προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης:

Η Xiaomi Robot Vacuum 6 Max κυκλοφορεί ήδη στην Ελλάδα, ενώ στην Κύπρο η κυκλοφορία της ξεκινά στις 8 Οκτωβρίου.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Όλα τα προϊόντα Xiaomi διατίθενται στην Ελλάδα και την Κύπρο από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi, και μέσω του επίσημου δικτύου συνεργατών της.