Πώς θα ξαναγίνουν λευκά τα κιτρινισμένα και γαριασμένα σεντόνια.

Δεν υπάρχει καλύτερη αίσθηση από το να πέφτεις στο κρεβάτι με φρεσκοπλυμένα, κατάλευκα σεντόνια. Η μυρωδιά της καθαριότητας και η αψεγάδιαστη λευκή όψη του βαμβακιού δημιουργούν αμέσως μια αίσθηση φρεσκάδας. Ωστόσο, το να διατηρήσουν τα σεντόνια αυτό το λαμπερό λευκό χρώμα με την πάροδο του χρόνου δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση.

Τα συχνά πλυσίματα και η καθημερινή χρήση έχουν ως αποτέλεσμα το λευκό ύφασμα να χάνει σταδιακά τη φωτεινότητά του και να αποκτά κιτρινωπή ή ακόμη και γκριζωπή απόχρωση.

Δύο ειδικές στον καθαρισμό, η Andrea Caaveira και η Cintia, προτείνουν μια απλή λύση που μπορεί να βοηθήσει στην επαναφορά της αρχικής λευκότητας, χωρίς να χρειάζεται η χρήση πιο ισχυρών προϊόντων, όπως η χλωρίνη. Το συστατικό που προτείνουν είναι το υπερανθρακικό νάτριο.

Το συστατικό που μπορεί να επαναφέρει τη λευκότητα

Το υπερανθρακικό νάτριο χρησιμοποιείται ευρέως στον καθαρισμό λευκών υφασμάτων και μπορεί να λειτουργήσει είτε ως προεπεξεργασία είτε απευθείας μέσα στον κύκλο πλύσης. Όπως εξηγεί η Cintia, όταν έρθει σε επαφή με το νερό, το υπερανθρακικό νάτριο απελευθερώνει ανθρακικό νάτριο και υπεροξείδιο του υδρογόνου. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται ως λευκαντικός παράγοντας σε λευκά ρούχα και υφάσματα που έχουν χάσει με τον χρόνο τη φωτεινότητά τους διαβάζουμε στο trencendias.com.

Πώς να το εφαρμόσετε στο σπίτι

Για ακόμη πιο έντονο αποτέλεσμα, η ειδικός προτείνει αρχικά μια προκαταρκτική επεξεργασία. Τα λευκά υφάσματα μπορούν να μείνουν για λίγο σε ζεστό νερό με υπερανθρακικό νάτριο και στη συνέχεια να μπουν κανονικά στο πλυντήριο. Στην περίπτωση, όμως, των σεντονιών, το συγκεκριμένο στάδιο μπορεί να παραλειφθεί. Σύμφωνα με την ίδια, μπορείτε απλώς να προσθέσετε το υπερανθρακικό νάτριο στη θήκη του πλυντηρίου μαζί με το απορρυπαντικό και να επιλέξετε ένα πρόγραμμα στους 30-40 βαθμούς Κελσίου, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες φροντίδας του υφάσματος και του προϊόντος.

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Η Andrea Caaveira προτείνει ορισμένα επιπλέον βήματα για όσους θέλουν τα σεντόνια τους να αποκτήσουν ξανά την όψη που είχαν όταν ήταν καινούργια. Η συμβουλή της είναι να προσθέσετε πάνω στο σεντόνι λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων, μία δόση υπερανθρακικού νατρίου και πολύ ζεστό νερό.

«Το κόλπο μου είναι ότι ζεσταίνω το νερό με τον βραστήρα», εξηγεί. Αφού προστεθούν όλα τα υλικά, χρειάζεται να ανακατευτούν καλά και το μείγμα να παραμείνει πάνω στο ύφασμα μέχρι το νερό να κρυώσει εντελώς.

Όταν το νερό κρυώσει, τα σεντόνια μπορούν να μπουν στο πλυντήριο μαζί με τα υπόλοιπα λευκά. Η ειδικός προτείνει να αξιοποιηθεί και το νερό στο οποίο έχει προστεθεί το υπερανθρακικό, το οποίο μπορεί να προστεθεί στην πλύση μαζί με το απορρυπαντικό.

Στη συνέχεια, επιλέγουμε πρόγραμμα πλύσης τουλάχιστον στους 40 βαθμούς Κελσίου, πάντα με βάση τις οδηγίες της ετικέτας του υφάσματος. Ένα απλό κόλπο, λοιπόν, που σύμφωνα με τις ειδικούς μπορεί να βοηθήσει τα λευκά σεντόνια να ανακτήσουν μέρος της χαμένης τους φωτεινότητας και να δείχνουν ξανά πιο καθαρά και φρέσκα.