Η Πειραιώς έκλεισε στα 10,18 ευρώ με πτώση 4,4%, ενώ η Alpha Bank υποχώρησε κατά 4,09% στα 4,46 ευρώ.

Με απώλειες ολοκληρώθηκε για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση η ημέρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις πιέσεις να επικεντρώνονται κυρίως στον τραπεζικό κλάδο. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.636,54 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,24%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 502,09 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 69,16 εκατ. τεμάχια. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 1,1%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,13%. Στο σύνολο της αγοράς, 37 μετοχές έκλεισαν ανοδικά, 85 υποχώρησαν και 36 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 2,77% στις 3.135 μονάδες. Στις τραπεζικές μετοχές καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες πιέσεις. Η Πειραιώς έκλεισε στα 10,18 ευρώ με πτώση 4,4%, ενώ η Alpha Bank υποχώρησε κατά 4,09% στα 4,46 ευρώ. Η Eurobank έκλεισε στα 4,58 ευρώ, χαμηλότερα κατά 2,47%, και η Εθνική Τράπεζα στα 16,83 ευρώ με απώλειες 1,52%. Η CrediaBank σημείωσε πτώση 2,97%, η Τράπεζα Κύπρου 2,75%, ενώ η Optima Bank παρέμεινε αμετάβλητη.

Ο FTSE 25 έκλεισε στις 6.757,3 μονάδες με πτώση 1,38%. Ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM διαμορφώθηκε στις 3.067,9 μονάδες, χαμηλότερα κατά 0,93%.

Αρνητική ήταν η εικόνα και σε αρκετές μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Η Allwyn υποχώρησε κατά 3,65% στα 11,08 ευρώ, η Titan Cement έκλεισε στα 46,70 ευρώ με πτώση 2,46% και η AKTOR στα 9,54 ευρώ με απώλειες 2,05%. Η Jumbo έχασε 1,51%, κλείνοντας στα 24,86 ευρώ, ενώ η ΕΥΔΑΠ υποχώρησε κατά 1,13% στα 12,28 ευρώ.

Στον αντίποδα, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενισχύθηκε κατά 1,86% στα 43,76 ευρώ και η Metlen κατά 1,32% στα 49 ευρώ. Κέρδη 1,26% σημείωσε η Cenergy και 0,93% η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, ενώ η Coca-Cola HBC έκλεισε στα 50,20 ευρώ με άνοδο 1,01%. Θετικά κινήθηκαν επίσης ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών με 0,8% και ο ΟΤΕ με 0,52%.