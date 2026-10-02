Η επίσκεψη Πολάκη στο Νοσοκομείο Χανίων και οι φωτογραφίες από την συνάντησή του με τους γιατρούς σχολιάστηκαν σκωπτικά από τον Γεωργιάδη με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να καταρρίπτει το αφήγημά του.

Νέα δημόσια αντιπαράθεση είχαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Παύλος Πολάκης, αυτή τη φορά με φόντο την επίσκεψη του τελευταίου στο Νοσοκομείο Χανίων. Αφορμή στάθηκαν οι φωτογραφίες από τη συνάντηση και ο αριθμός των παρευρισκομένων που συμμετείχαν σε αυτή, με τον υπουργό να εξαπολύει προσωπική επίθεση και τον βουλευτή να απαντά ότι είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τα θεσμικά όργανα των γιατρών.

Ο Παύλος Πολάκης βρέθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου συναντήθηκε με εργαζομένους και εκπροσώπους του νοσοκομείου για να ενημερωθεί προσωπικά για τα προβλήματα στελέχωσης που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η επίσκεψη προκάλεσε την αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επέλεξε να σχολιάσει δημόσια τις φωτογραφίες του Πολάκη μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο βουλευτής Χανίων πήγε στο νοσοκομείο λίγο μετά τις 13:00, με σκοπό να ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση και στον ίδιο. Παράλληλα, επικαλέστηκε τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων του νοσοκομείου, υποστηρίζοντας ότι ενώ ξεπερνούν τους 1.100 έδωσαν το παρών ελάχιστοι.

«Ούτε τρεις και ο κούκος»

«Δείτε τις φωτογραφίες για να καταλάβετε πόσο ασήμαντος είναι πλέον ακόμη και στα Χανιά ακόμη και στην Υγεία. Ούτε τρεις και ο κούκος…», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια υποστήριξε ότι «οι εργαζόμενοι του Νοσοκομείου του γύρισαν την πλάτη όπως του αξίζει». Μάλιστα, ολοκλήρωσε την ανάρτησή του γράφοντας: «Να δω τι θα κάνει σε λίγους μήνες που δεν θα είναι καν βουλευτής».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2106007214901141565?s=46}

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Η απάντηση Πολάκη

Ο βουλευτής υποστήριξε ότι η επίσκεψή του δεν είχε τη μορφή ανοιχτής συγκέντρωσης στην οποία θα καλούνταν να παρευρεθούν όλοι οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, αλλά αφορούσε συνάντηση με εκπροσώπους των γιατρών. Απαντώντας στις αιχμές του υπουργού, ο Πολάκης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βρε αδιευκρίνιστε, με το ΔΣ των γιατρών και την Ένωση Γιατρών είχα συνάντηση». Μάλιστα σημείωσε ότι «Η συνέχεια στη Βουλή με πολλά στοιχεία για την εκρηκτική κατάσταση στο νοσοκομείο Χανιων που αν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα και δεν φύγει η συμμορία Μητσοτάκη θα διαληθεί στα εξ ων συνετέθη!!!!»

{https://www.facebook.com/100007004708966/posts/4426968820879898/?mibextid=wwXIfr&rdid=EQdCH7pZjKsIsDte#}