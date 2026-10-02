«Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;» τονίζει με δηκτικό τρόπο ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον ισχυρισμό της Μαρίας Καρυστιανού ότι ο ΙΣΘ δεν βρήκε κάτι μεμπτό κατά τον έλεγχο του ιατρείου της.

«Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον ΙΣΘ, που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτε μεμπτό; Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;», αναφέρει ο Άδωνις Γεωργιάδης για τον ισχυρισμό της Μαρίας Καρυστιανού ότι έγινε έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στο ιατρείο της, αλλά δεν βρήκε κάτι μεμπτό.

«Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε χθες στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου ότι «ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης τελείωσε και δεν της βρήκαν τίποτε μεμπτό».

Μπορεί να προσκομίσει κάποιο έγγραφο από τον ΙΣΘ, που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό της, ότι ο έλεγχος δεν βρήκε τίποτε μεμπτό;

Μήπως ο έλεγχος είναι ακόμη εν εξελίξει;», αναφέρει σε ανάρτησή του και παραθέτει δημοσίευμα της voria.gr που αναφέρουν ότι «κατά τον έλεγχο ζητήθηκαν από την κ. Καρυστιανού πιστοποιητικά και βεβαιώσεις, με βάση τις οποίες θα κριθεί εάν επιτρέπεται αυτά τα μηχανήματα να βρίσκονται σε χώρο ιατρείου για τη διενέργεια ιατρικών πράξεων σε παιδιά. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα γίνει η εισήγηση της επιτροπής ελέγχου στο διοικητικό συμβούλιο και θα κριθεί η νομιμότητα λειτουργίας του ιατρείου βάση της ιατρικής δεοντολογίας».

{https://x.com/adonisgeorgiadi/status/2105962548881211674}