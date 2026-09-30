Η Δέσποινα Μοιραράκη καλεσμένη στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου η Δέσποινα Μοιραράκη στη Ζήνα Κουτσελίνη, καθώς βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Πρώτος καφές με τη Ζήνα».

Η γνωστή επιχειρηματίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε σε θέματα της επικαιρότητας, μίλησε για την επαγγελματική της ζωή και εστίασε στον παιχνίδι «Cash or Trash», που παρουσιάζει στο Star.

Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο project ήρθε την κατάλληλη στιγμή στη ζωή της και συνεχίζει να το παρουσιάζει με μεγάλη ευχαρίστηση.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, οι δύο γυναίκες, αναφέρθηκαν σε θέματα της επικαιρότητας, την ίδια στιγμή που η Δέσποινα Μοιραράκη, προχώρησε σε μία προσωπική εξομολόγηση, δίνοντας παράλληλα μία ηχηρή συμβουλή σε όλες τις γυναίκες:

«Θα επέλεγα τη γυναίκα και τη γυναίκα που δεν πρέπει να κλείνει το στόμα της και να δέχεται από οποιοδήποτε άνθρωπο την κακοποίηση. Αυτό είναι κάτι που θέλω πραγματικά να το πω στις γυναίκες, γιατί εγώ έχω κακοποιηθεί από τον πρώτο μου γάμο. Δεν χρειάζεται όμως να λέμε πολλά γιατί έχω και τα παιδιά μου. Τότε ήταν έτσι τα θέματα, ήταν πολύ διαφορετικά και δεν μιλάγαμε. Οι γυναίκες είναι πολύ δυνατές, πολύ ισχυρές. Θέλω να μην κλείνουν το στόμα τους, να σηκώνουν το παράστημά τους… Πρέπει έπρεπε πάντα να μιλάνε. Να σταματήσουν να υποφέρουν».

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Δέσποινα Μοιραράκη: Η αναφορά στον δεύτερο γάμο της

Με αφορμή τη συζήτηση, η γνωστή επιχειρηματίας αναφέρθηκε στον δεύτερο γάμο της. Όπως εξήγησε η ίδια, υπήρξε ιδιαίτερα ευτυχισμένη με τον δεύτερο σύζυγό της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου πέντε χρόνια:

«Στον δεύτερο γάμου μου ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη και βρήκα όλα αυτά που δεν βρήκα στον πρώτο. Τώρα ξανά έμεινα μόνη μου… Πάνε 4,5 – 5 χρόνια που δεν είναι ο Γιάννης. Όμως, έχω τα παιδιά μου, τις δουλειές μου. Έχω πάνω απ’ όλα τον εαυτό μου και το θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο προσόν ο άνθρωπος να είναι γερός. Από τη στιγμή που έχουμε την υγεία μας πρέπει να τη φροντίζουμε…».

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