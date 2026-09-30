Η Theon International Plc, μεταξύ των νέων αναθέσεων περιλαμβάνεται σύμβαση για την προμήθεια διοπτρών νυχτερινής όρασης NYX και διοπτρών σύντηξης ORION σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.

Η THEON ενισχύει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών της, εξασφαλίζοντας νέες συμβάσεις συνολικής αξίας περίπου 50 εκατ. ευρώ από χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται εντός του 2026.

Όπως ανακοίνωσε η Theon International Plc, μεταξύ των νέων αναθέσεων περιλαμβάνεται σύμβαση για την προμήθεια διοπτρών νυχτερινής όρασης NYX και διοπτρών σύντηξης ORION σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Η συγκεκριμένη συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τον όμιλο, καθώς αποτελεί την πρώτη σημαντική ανάθεση για τα συστήματα ORION από τελικό χρήστη στη Δυτική Ευρώπη.

Η εξέλιξη εντάσσεται στην πρωτοβουλία THEON NEXT, μέσω της οποίας η εταιρεία επιδιώκει να αναπτύξει ένα ευρωπαϊκό, πλήρως διασυνδεδεμένο σύστημα όρασης για τον στρατιώτη του μέλλοντος, διευρύνοντας παράλληλα το αποτύπωμά της στην αγορά προηγμένων ηλεκτροοπτικών και αμυντικών συστημάτων.

Την ίδια στιγμή, η KAPPA, η οποία αποτελεί κατά 100% θυγατρική της THEON, εξασφάλισε πρόσθετες παραγγελίες συνολικού ύψους αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

Οι νέες συμφωνίες αφορούν διαφορετικές εφαρμογές για επιχειρήσεις τόσο στο χερσαίο όσο και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

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Το υπόλοιπο μέρος των νέων παραγγελιών αφορά συνδυασμό φορητών συστημάτων. Σύμφωνα με την εταιρεία, καθώς η αγορά εισέρχεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2026, αρχίζει να αποτυπώνεται στην πράξη η μετατόπιση των αμυντικών προτεραιοτήτων προς τον εξοπλισμό των χερσαίων δυνάμεων, τάση την οποία η THEON είχε επισημάνει νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Η διοίκηση εκτιμά ότι η ζήτηση μπορεί να επιταχυνθεί περαιτέρω κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους και στις αρχές του 2027, καθώς η εταιρεία έχει ήδη επιλεγεί για σειρά πρόσθετων έργων. Παράλληλα, αναμένει σημαντική εισροή νέων παραγγελιών κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και το πρώτο τρίμηνο του 2027, με τον ακριβή χρόνο οριστικοποίησής τους να εξαρτάται και από τις διαδικασίες κυβερνητικών εγκρίσεων.

Ο Philippe Mennicken, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της THEON, σημείωσε ότι οι δείκτες ζήτησης στους επιμέρους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας κινούνται προς θετική κατεύθυνση. Όπως ανέφερε, η πρώτη δέσμη νέων παραγγελιών επιβεβαιώνει τη μεταβολή των προτεραιοτήτων που είχε ήδη διαπιστώσει η εταιρεία, ενώ η THEON έχει επιλεγεί και για επιπλέον συμβάσεις μεγαλύτερης αξίας και προαιρέσεις. Παρά τις θετικές ενδείξεις, υπογράμμισε ότι η διοίκηση εξακολουθεί να ακολουθεί συντηρητική προσέγγιση ως προς τις προβλέψεις της.

Παράλληλα, η THEON προχωρά στις πρώτες ενέργειες ενοποίησης των πρόσφατων επενδύσεων και εξαγορών της στους τομείς της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και της Έρευνας και Ανάπτυξης, με έμφαση, μεταξύ άλλων, στα συστήματα gimbal και στις εφαρμογές αεράμυνας.

Η πλήρης επιχειρησιακή ενοποίηση των νέων δραστηριοτήτων θα μπορέσει να ξεκινήσει μετά τη λήψη των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τη διοίκηση, η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να αξιοποιεί τις συνέργειες, προσφέροντας στη διεθνή αγορά μια περισσότερο ολοκληρωμένη ηλεκτροοπτική πλατφόρμα.