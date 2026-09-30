«Είμαι 70 ετών», υπενθύμισε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Τέλος στα σενάρια περί πρόωρης αποχώρησής της από την ΕΚΤ για να διεκδικήσει τη γαλλική προεδρία έβαλε η Κριστίν Λαγκάρντ. Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το υψηλό δημόσιο χρέος της Γαλλίας, ζητώντας αξιόπιστη δημοσιονομική πορεία και μεταρρυθμίσεις.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι «δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα» να κατέβει υποψήφια στις επόμενες γαλλικές προεδρικές εκλογές, ξεκαθαρίζοντας ουσιαστικά τις προθέσεις της σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα La Croix.

Όπως ανέφερε, ακόμη και στην περίπτωση που αποφάσιζε να αποχωρήσει από την ΕΚΤ μέσα στο 2027, αυτό θα συνέβαινε μόλις λίγους μήνες πριν από την κανονική ολοκλήρωση της θητείας της.

«Δεν θα ήταν καθόλου καλή ιδέα», δήλωσε η Λαγκάρντ αναφερόμενη στο ενδεχόμενο υποψηφιότητάς της. «Καταρχάς, υπάρχει το ζήτημα της ζωτικότητας, της ενέργειας και της δύναμης. Υπάρχει επίσης το αναπόφευκτο αίσθημα θυσίας που συνοδεύει αυτού του είδους τη δέσμευση. Και είμαι 70 ετών», πρόσθεσε.

Οι δηλώσεις της φαίνεται να κλείνουν, τουλάχιστον προς το παρόν, τη συζήτηση γύρω από μια πιθανή επιστροφή της στη γαλλική πολιτική σκηνή και μια διεκδίκηση του ύπατου αξιώματος της χώρας.

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Η συζήτηση για ενδεχόμενες αλλαγές στην ηγεσία της ΕΚΤ είχε ενταθεί μετά την παραίτηση της Ίζαμπελ Σνάμπελ από το Εκτελεστικό Συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας, προκειμένου να αναλάβει ανώτερη θέση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η εξέλιξη πυροδότησε ευρύτερη συζήτηση για τις ανακατατάξεις στην κορυφή των ευρωπαϊκών οικονομικών θεσμών.

Λαγκάρντ: Σοβαρό ζήτημα το χρέος της Γαλλίας

Η Λαγκάρντ εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένη για τη δημοσιονομική κατάσταση της Γαλλίας, επισημαίνοντας ότι το υψηλό δημόσιο χρέος αποτελεί πλέον σοβαρό ζήτημα για τη χώρα.

«Όταν το χρέος σας πλησιάζει το 120% του ΑΕΠ, χωρίς να υπάρχει σαφής πορεία για τον έλεγχο της αύξησής του, αυτό αποτελεί σοβαρό ζήτημα», τόνισε. Κατά την ίδια, η Γαλλία χρειάζεται «μια αξιόπιστη πορεία προς τα εμπρός, συλλογική αποφασιστικότητα και μεταρρυθμίσεις» ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να τεθούν υπό έλεγχο οι δημοσιονομικές πιέσεις.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε επίσης την ανάγκη περιορισμού της γραφειοκρατίας και περαιτέρω μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο, όπως σημείωσε, δέχεται αυξανόμενες πιέσεις εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ζωής.

«Το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πολύ πιο ανθεκτικό»

Πιο καθησυχαστική εμφανίστηκε η Λαγκάρντ όσον αφορά τη συνολική σταθερότητα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος, απορρίπτοντας συγκρίσεις της σημερινής συγκυρίας με τις μεγάλες κρίσεις του παρελθόντος.

«Δεν βρισκόμαστε ούτε στο 2008 ούτε στο 2011. Το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι πολύ πιο ανθεκτικό», δήλωσε.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία ως παραδείγματα χωρών που πέρασαν από ιδιαίτερα επώδυνες οικονομικές κρίσεις, αλλά κατάφεραν στη συνέχεια να βελτιώσουν σημαντικά τη δημοσιονομική τους εικόνα.

Όπως επισήμανε, οι τρεις χώρες «έβαλαν σε τάξη τα δημόσια οικονομικά τους» και έκτοτε έχουν επιστρέψει σε ρυθμούς ανάπτυξης που σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.