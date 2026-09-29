Η ψηφοφορία έγινε στην ισπανική Γερουσία την ώρα που άρχιζε στα Ανάκτορα το επίσημο δείπνο με τον Εμανουέλ και τη Μπριζίτ Μακρόν.

Η γερουσία στην Ισπανία, απέρριψε το βράδυ της Τρίτης, την επικύρωση της συνθήκης φιλίας με τη Γαλλία την ώρα που ο Γάλλος πρόεδρος είναι σε επίσημη επίσκεψη στη Μαδρίτη.

Η ψηφοφορία έγινε στη Γερουσία την ώρα που άρχιζε λίγο πιο μακριά στα Ανάκτορα, επίσημο δείπνο με τον Εμανουέλ και τη Μπριζίτ Μακρόν και τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ' και τη βασίλισσα Λετίθια.

Συνολικά, 142 γερουσιαστές της δεξιάς (Λαϊκό Κόμμα) και της ακροδεξιάς (Vox) καταψήφισαν το κείμενο, έναντι 106 που το υπερψήφισαν, κυρίως εκλεγμένοι του Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE) του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ.

Η συνθήκη γαλλοϊσπανικής φιλίας αρχικά μονογραφήθηκε στη Βαρκελώνη τον Ιανουάριο του 2023 από τον Μακρόν και τον Σάντσεθ. Έκτοτε επικυρώθηκε ταυτόχρονα από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων (Κάτω Βουλή του ισπανικού κοινοβουλίου) στη Μαδρίτη, και τη γαλλική Εθνοσυνέλευση και τη Γερουσία στο Παρίσι.

Όμως το ισπανικό Λαϊκό Κόμμα (PP) που διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία στη Γερουσία αντιτίθετο σε άρθρο, ήδη από τη σύνταξή του, το οποίο προβλέπει ότι ένα μέλος της κυβέρνησης μιας εκ των δύο χωρών να προσκαλείται στο υπουργικό συμβούλιο της άλλης τουλάχιστον μια φορά κάθε τρεις μήνες.

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Σε εκείνο το σημείο, η ισπανική δικαιοσύνη έκρινε ωστόσο στις 23 Σεπτεμβρίου, λίγες ημέρες πριν από την άφιξη του Μακρόν στη Μαδρίτη, ότι η συνθήκη γαλλοϊσπανικής φιλίας είναι πράγματι συνταγματική.

Η Γαλλία έχει υπογράψει τέσσερις συνθήκες φιλίας αυτού του είδους στην Ευρώπη με τη Γερμανία, την Ιταλία και την Πολωνία, εκτός από την Ισπανία. Η Ισπανία, από την πλευρά της, έχει υπογράψει ανάλογη συνθήκη μόνο με την Πορτογαλία και το Μαρόκο, τους άλλους γείτονές της.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ