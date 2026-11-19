«Οι απαράδεκτοι υπαινιγμοί του, αποδεικνύουν όχι μόνο την ασχετοσύνη του, αλλά και το ότι αδίστακτα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες».

Με μια οργισμένη ανάρτηση, ο δήμαρχος Αθηναίων απαντά στις αιχμές που άφησε νωρίτερα ο Κώστας Μπακογιάννης, καταγγέλλοντας πως το κόστος των 2,8 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση του κτιρίου που κατέρρευσε στην οδό Λυσικράτους ορίστηκε από την ίδια εταιρεία που θα εκτελέσει το έργο χωρίς διαγωνισμό και χωρίς «Διαύγεια».

«Ο κ. Μπακογιάννης είναι και άσχετος και επικίνδυνος», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Χάρης Δούκας. «Οι απαράδεκτοι υπαινιγμοί του, αποδεικνύουν όχι μόνο την ασχετοσύνη του, αλλά και το ότι αδίστακτα επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις για μικροκομματικές σκοπιμότητες, ειδικά σε ένα θέμα που χάθηκαν ανθρώπινες ζωές».

Παραθέτοντας τον σύνδεσμο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ που περιέχει την τεκμηρίωση των ποσών από το ΥΠΕΣ, ο δήμαρχος Αθηναίων σημειώνει ακόμη πως «ο κ. Μπακογιάννης είναι επίσης επικίνδυνος γιατί με την τακτική παρακώλησης που ακολουθεί, δημιουργεί κινδύνους για τους περίοικους στην περιοχή, αλλά και αδιαφορεί για την ταλαιπωρία των πολιτών της Πλάκας με την κλειστή Λυσικράτους.

»Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον άνθρωπο που έκανε εργοτάξιο όλο το κέντρο της Αθήνας με τον μεγάλο περίπατο, ταλαιπωρώντας άσκοπα για χρόνια τους Δημότες της Αθήνας. Με το αζημίωτο βέβαια».

{https://x.com/h_doukas/status/2123378099790238166}