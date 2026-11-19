Το σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη για την απόφαση του Απόστολου Πάνα να παραιτηθεί από βουλευτής.

«Καταλαβαίνουμε τον πανικό των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα που σήμερα βρίσκονται σε θέση απολογίας για τις πολιτικές τους επιλογές πριμοδότησης της ασυδοσίας των funds. Κανένας αντιπερισπασμός, όμως, δεν μπορεί να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση», αναφέρει το γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ για την απόφαση του Απόστολου Πάνα – την οποία γνωστοποίησε από το βήμα της Βουλής – να παραιτηθεί από βουλευτής.

«Η πολιτική αλλαγή που μόνο το ΠΑΣΟΚ εγγυάται για να μπει τέλος στην καταστροφική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, θα γίνει πράξη. Με αυτούς που έχουν την αυτονομία και μπορούν να συγκρουστούν με τα καρτέλ, τα funds, τη διαφθορά και τη θεσμική παρακμή.

Όσοι ψάχνουν τη δική τους πολιτική ταυτότητα στην υποστήριξη της ασυδοσίας των servicers και του νόμου Κατρούγκαλου, θα κριθούν.

Συνεχίζουμε ακλόνητα και αδιαπραγμάτευτα την πορεία μας με την εμπιστοσύνη των πολιτών, που ξέρουν σε ποια όχθη είναι το ΠΑΣΟΚ και ποιου τα συμφέροντα υπηρετεί», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει: «Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής».