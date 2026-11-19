Από «λοχαγός» του Ανδρουλάκη, πολέμιος της στρατηγικής του εναντίον του Αλ. Τσίπρα.

Η παραίτηση του Απόστολου Πάνα από το βουλευτικό αξίωμα έχει πολιτικό βάθος. Ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ανέκαθεν απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάθε άλλο. Το 2021 είχε στηρίξει μαχητικά την εκλογή του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αλλά στην πορεία οι δρόμοι τους χώρισαν.

Ο Πάνας διατηρούσε στενή πολιτική σχέση με τον (διαγραφέντα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ) Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ενώ στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 βρέθηκε στο πλευρό του Χάρη Δούκα. Το ρήγμα με την ηγεσία έγινε δημόσιο τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν μίλησε για δυνατότητα συνεννόησης του ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα και εισέπραξε την αποδοκιμασία της Χαριλάου Τρικούπη.

Μετά την κριτική αυτή, είχαν διακινηθεί πληροφορίες για προώθηση από το στρατόπεδο Ανδρουλάκη ενδεχόμενης υποψηφιότητας του - προερχόμενου από το παλιό βαθύ ΠΑΣΟΚ - Χρήστου Πάχτα στη Χαλκιδική. Δύο μήνες αργότερα, ο Πάνας επέλεξε να μετατρέψει την πολιτική διαφωνία σε παραίτηση, καταλογίζοντας στην ηγεσία ότι δεν επιδιώκει τον αναγκαίο διάλογο με άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Και φρόντισε να ξεκαθαρίσει ότι παραδίδει τη βουλευτική έδρα, όχι όμως και την πολιτική του ιδιότητα.

Σε κάθε περίπτωση, την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ φέρνει στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ένας βουλευτής της αριστερής πτέρυγας αποχωρεί στο όνομα των προοδευτικών συγκλίσεων. Η εξίσωση γίνεται δύσκολη για τον Ν. Ανδρουλάκη.

Α.