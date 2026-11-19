Η μητέρα της φοιτήτριας υποστήριξε ότι δεν είχαν λάβει ποτέ κάποια ειδοποίηση για τη συγκεκριμένη οφειλή.

Μπροστά στον κίνδυνο να χάσει υποτροφία ύψους 1.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ βρίσκεται μια φοιτήτρια που πέτυχε στις Πανελλήνιες Εξετάσεις, εξαιτίας μιας οφειλής μόλις ενός λεπτού του ευρώ προς τον ΕΦΚΑ.

Το απίστευτο περιστατικό κατήγγειλε η μητέρα της φοιτήτριας στην εκπομπή του MEGA, εξηγώντας ότι η οικογένεια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο γραφειοκρατικό εμπόδιο, το οποίο απειλεί να στερήσει από την κόρη της την οικονομική ενίσχυση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο ΕΦΚΑ δεν εμφανίζει τον σύζυγό της ως ασφαλιστικά ενήμερο, λόγω μιας ανεξόφλητης οφειλής ύψους 0,01 ευρώ προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Η οικογένεια δεν γνώριζε για την οφειλή του ενός λεπτού

Η μητέρα της φοιτήτριας υποστήριξε ότι δεν είχαν λάβει ποτέ κάποια ειδοποίηση για τη συγκεκριμένη οφειλή, επισημαίνοντας μάλιστα ότι ο σύζυγός της, ο οποίος είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, διέθετε ασφαλιστική ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα.

«Δεν το γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτή η μηδαμινή οφειλή προς το ΚΕΑΟ, γιατί ποτέ δεν είχε ειδοποιηθεί ο σύζυγός μου, που είναι ασφαλισμένος στον ΟΓΑ, για αυτήν την οφειλή και μάλιστα είχε ασφαλιστική ενημερότητα και είχε και ασφαλιστική ικανότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο MEGA.

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Όπως εξήγησε, το πρόβλημα προέκυψε κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της υποτροφίας, καθώς ο σύζυγός της δεν συμπεριλήφθηκε στο αρχείο που διαβίβασε ο ΕΦΚΑ στον ΟΠΕΚΑ, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως μη ασφαλιστικά ενήμερος.

Έχει κατατεθεί ένσταση στον ΟΠΕΚΑ

Η οικογένεια έχει ήδη προχωρήσει σε ένσταση προς τον ΟΠΕΚΑ, ζητώντας να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση και να μην αποκλειστεί η φοιτήτρια από την υποτροφία εξαιτίας της συγκεκριμένης εκκρεμότητας.

«Έχουμε κάνει ένσταση στον ΟΠΕΚΑ και περιμένουμε να την εξετάσει», δήλωσε η μητέρα της, εκφράζοντας την αγωνία της για την έκβαση της υπόθεσης.

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