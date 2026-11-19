Καβγάς μεταξύ Δημήτρη Παπανώτα, Τίνας Μεσσαροπούλου και Σταματίνας Τσιμτσιλή.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Happy Day», καθώς ξέσπασε καβγάς on air ανάμεσα στον Δημήτρη Παπανώτα, την Τίνα Μεσσαροπούλου και την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε λίγο αργότερα μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», με την Μαίρη Αργυριάδου και τη Σίσσυ Χρηστίδου να μεταφέρουν το παρασκήνιο.

Αφορμή για την συγκεκριμένη ένταση στάθηκε η συζήτηση που αφορούσε τον Κώστα Τσουρό και τις φιλίες που ενδέχεται να υπάρχουν τηλεοπτικά.

Όλα φαίνεται πως ξεκίνησε όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή πήρε το λόγο και λίγο αργότερα την διέκοψε ο Δημήτρης Παπανώτας, αναφέροντας: «Εκεί τα καταλαβαίνετε, όταν εγώ πω… Με τον Ουγγαρέζο τα καταλαβαίνετε».

«Πάλι ο καημός του», πρόσθεσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή απαντώντας στην τοποθέτηση του συνεργάτη της.

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Ένταση στο «Happy Day»

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Παπανώτας πήρε το λόγο και με ένταση ανέφερε: «Δεν είναι ο καημός μου αγάπη μου… Σου λέω κάτι εντελώς συγκεκριμένο. Όταν μιλάω εγώ για κάποιον που μου την έχει πέσει εξανίστασαι…».

Η ένταση ωστόσο, κορυφώθηκε όταν ο Δημήτρης Πανώτας, δήλωσε: «Μην μου το ξανά πεις αυτό γιατί θα σηκωθώ να φύγω, ειλικρινά… Μη μου λες δεν είμαι εγώ το θέμα. Δεν μου αρέσει αυτό που ακούω, σας το λέω δημοσίως. ‘Δεν είσαι εσύ το θέμα της εκπομπής’, μου το έχετε πει εκατό φορές τις τελευταίες δέκα μέρες. Αν δεν σας αρέσει η άποψή μου, μπορώ και να σιωπώ. Ναι, αυτή είναι η απάντηση. Δεν θα μου πετάτε αυτή την κουβέντα, γιατί όταν αφορά εσάς, μια χαρά απαντάτε. Όταν αφορά εμένα εκνευρίζεστε».

Και κοιτώντας την Τίνα Μεσσαροπούλου, πρόσθεσε: «Εσύ έχεις πάρει προσωπικά τον λόγο και έχεις πει ‘Με συγχωρείτε, έχω να δώσω μία απάντηση. Και έπρεπε να είμαστε όλοι με βουλωμένα τα στόματα, το ξεχνάς; Ναι, εσύ…».

Με τη σειρά της, η Μεσσαροπούλου, απάντησε σε έντονο ύφος: «Θα μου πεις εμένα αν απαντάω και αν χρησιμοποιώ την εκπομπή; Τι να πω δεν ξέρω. Ο κόσμος κρίνει».

Σε αυτό το σημείο η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε την κατάσταση: «Είναι όλο λάθος», ανέφερε και στη συνέχεια ο Δημήτρης Παπανώτας, δήλωσε: «Μου την πέφτετε».

«Μπαίνεις μόνο σου σε ένα παιχνίδι άμυνας και σε ένα παιχνίδι μαγικό. Δεν σου την έχει πέσει κανείς. Σε αυτή την εκπομπή μόνο σε έχουμε προστατεύσει, μόνο σε έχουμε υποστηρίξει, μόνο έχουμε προσπαθήσει να μαλακώσουμε της γωνίες σου. Και αντί να είσαι ευγνώμων και να ευχαριστείς πας να βγεις και από πάνω; Το θέμα μας είναι άλλο…», του απάντησε η παρουσιάστρια, με τον ίδιο να σχολιάζει:

«Τις γωνίες μου, τις λειαίνω μόνο μου, γιατί άρχισα πριν από 40 χρόνια, όταν εσείς ήσασταν ακόμη στην περτατούρα… Δεν μου άρεσε αυτό που ακούω. Αν σας ενοχλώ μπορώ να φύγω».

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