Η δημοσιογράφος εξιστόρησε το σκηνικό που δημιουργήθηκε εκείνη τη μέρα.

Με αφορμή την περιγραφή της Κατερίνας Καινούργιου για την πρόταση γάμου που της έκανε ο Παναγιώτης Κουτσουμπής στο Παρίσι, η οποία έγινε σε εστιατόριο με την παρουσία φίλων τους, η Τίνα Μεσσαροπούλου περιέγραψε την πρόταση γάμου από τον δικό της σύζυγο, τον Γιώργο Μυλωνάκη, που της είχε κάνει επίσης στη γαλλική πρωτεύουσα

«Κατερίνα, και μένα δε μου πήγε πολύ καλά η πρόταση γάμου στο Παρίσι, δεν πειράζει αλλά όλα καλά», ανέφερε η δημοσιογράφος του Happy Day, με αφορμή τη δηλητηρίαση που έπαθε η Κatken, στην επιστροφή της από το Παρίσι. «Εγώ την επέστρεψα. Τα κοπάνησα όλα. Άσε...», συνέχισε.

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