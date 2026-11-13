Ο Γιώργος Κώτσηρας ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του 2026 θα τεθεί σε κυκλοφορία ακόμη ένας ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1.

Το πρώτο 10μηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5.172 περισσότερα δρομολόγια στις τρεις γραμμές του μετρό, όπως είπε ο Γιώργος Κώτσηρας.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ, ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε πως μόνο στη Γραμμή 1, τον πρώην ΗΣΑΠ, εκτελέστηκαν 1.000 επιπλέον δρομολόγια, ενώ σημαντικό μέρος της συνολικής αύξησης καταγράφηκε μέσα στον Οκτώβριο. Ο κ. Κώτσηρας χαρακτήρισε τον περασμένο μήνα ως τον καλύτερο των τελευταίων ετών όσον αφορά την εκτέλεση δρομολογίων, τόσο στα μέσα σταθερής τροχιάς όσο και στα λεωφορεία.

Η βελτίωση αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία της ΣΤΑΣΥ για την αύξηση των δρομολογίων, με τον αναπληρωτή υπουργό να παρουσιάζει πλέον την εικόνα για το σύνολο του πρώτου 10μηνου.

Ένας ακόμη συρμός στον ΗΣΑΠ φέτος, άλλοι 12 το 2027

Αναφερόμενος στην ανανέωση του στόλου, ο Γιώργος Κώτσηρας ανακοίνωσε ότι έως το τέλος του 2026 θα τεθεί σε κυκλοφορία ακόμη ένας ανακατασκευασμένος συρμός της Γραμμής 1, ενώ μέσα στο 2027 αναμένεται να παραδοθούν άλλοι 12. Ήδη, από τον Οκτώβριο έχει τεθεί σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός του Ηλεκτρικού.

Για τα λεωφορεία, σημείωσε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των οχημάτων έχει μειωθεί σημαντικά, από τα 17 έτη το 2019 στα 9 έτη σήμερα. Πρόσθεσε ότι έως το 2030 αναμένεται να προστεθούν ακόμη 500 καινούργια λεωφορεία.

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Αύξηση 43% στους ελέγχους στα μέσα σταθερής τροχιάς

Ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και στην εντατικοποίηση των ελέγχων κομίστρου. Όπως είπε, στα μέσα σταθερής τροχιάς έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής φέτος 6 εκατομμύρια έλεγχοι, αυξημένοι κατά 43% σε σχέση με πέρυσι. Στα λεωφορεία, η αντίστοιχη αύξηση των ελέγχων ανέρχεται στο 10%.

Παρά τον μεγαλύτερο αριθμό ελέγχων, ο κ. Κώτσηρας τόνισε ότι τα πρόστιμα έχουν μειωθεί, εκτιμώντας ότι η εξέλιξη αυτή δείχνει καλύτερη συμμόρφωση του επιβατικού κοινού με την υποχρέωση καταβολής κομίστρου.