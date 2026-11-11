Πρόκειται για τα πέντε κτίρια στην Κυψέλη που υπέδειξε το ΤΕΕ και βρίσκονται πάνω από την κεφαλή του μετροπόντικα, εν όψει της επανεκκίνησής του.

Με τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε κτίρια που βρίσκονται «πάνω» από την κεφαλή του μετροπόντικα, έπιασαν δουλειά στην Κυψέλη τα συνεργεία αποκατάστασης. Πρόκειται για τα πέντε κτίρια που υπέδειξε το ΤΕΕ και βρίσκονται πάνω από την κεφαλή του μετροπόντικα, εν όψει της επανεκκίνησής του.

Τα συνεργεία της κοινοπραξίας -ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του ΤΕΕ- έχουν ήδη αποκαλύψει κολώνες και δοκάρια σε πολυκατοικία της οδού Σπετσών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, και ποιες, παρεμβάσεις απαιτούνται.

Παράλληλα, συνεργεία της κοινοπραξίας, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρούν σε προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διενέργεια σε επόμενο στάδιο στοχευμένης ενίσχυσης του υπεδάφους με τσιμεντενέσεις. Μεθοδολογία που όπως φαίνεται προκρίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες γεωτεχνικές συνθήκες, που προκάλεσαν τις καθιζήσεις στην περιοχή.

Πάντως, μέχρι σήμερα δεν έχει επιτραπεί από τους κατοικους να προχωρήσουν τα συνεργεία σε αποκατάσταση των φθορών σε κτίρια από τα οποία έχει περάσει ο μετροπόντικας. Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν συνεργεία εν αναμονή, εν τούτοις οι κάτοικοι απευθύνονται σε αυτά μέχρι στιγμής μόνο για να ενημερωθούν, χωρίς να προχωρούν στο επόμενο βήμα που είναι η αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από τον μετροπόντικα.