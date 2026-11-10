Πώς γίνονται οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.

Άνοιξε το απόγευμα της Τρίτης (10/11) το myΘέρμανση, η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για το επίδομα θέρμανσης.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το επίδομα θέρμανσης έως τις 4 Δεκεμβρίου. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, στο myΘέρμανση (ΕΔΩ) ενώ η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου. Το επίδομα αφορά δικαιούχους που καταναλώνουν για τη θέρμανση πετρέλαιο εσωτερικής καύσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα (πέλετ), θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή ηλεκτρική ενέργεια.

Επίδομα θέρμανσης: Βήμα- βήμα η αίτηση

Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Ανάμεσα στα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσουν οι δικαιούχοι είναι το είδος θέρμανσης, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, η διεύθυνση του ακινήτου, η επιφάνειά του και το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Για μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες απαιτείται και ο ΑΦΜ του εκμισθωτή ή του προσώπου που έχει παραχωρήσει το ακίνητο.

Σε ό,τι αφορά στις πολυκατοικίες με κεντρική θέρμανση πετρελαίου, απαιτείται η καταχώριση των στοιχείων της οικοδομής και των χιλιοστών συμμετοχής στις δαπάνες θέρμανσης.

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Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος είναι η δήλωση ενεργού τραπεζικού λογαριασμού στο myAADE, στον οποίο ο αιτών εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση, ο αριθμός παροχής πρέπει να αντιστοιχεί στην κύρια κατοικία. Από τη συγκεκριμένη επιδότηση εξαιρούνται όσοι δεν διαθέτουν ενεργή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου.

Για την καταβολή ολόκληρου του επιδόματος, η αξία των επιλέξιμων αγορών θέρμανσης πρέπει κατά κανόνα να είναι τουλάχιστον διπλάσια του ποσού της ενίσχυσης. Η περίοδος κατανάλωσης εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 31 Μαρτίου 2027, με ειδικές ημερομηνίες για το πετρέλαιο θέρμανσης, τα καυσόξυλα και τα πέλετ. Η τελική εκκαθάριση θα γίνει με βάση τα στοιχεία αγορών και κατανάλωσης που θα συγκεντρωθούν για κάθε δικαιούχο.

Επίδομα θέρμανσης: Έως 1.560 ευρώ η ενίσχυση

Φέτος το επίδομα είναι αυξημένο κατά 30% και φτάνει έως τα 1.560 ευρώ, για νοικοκυριά σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου ο συντελεστής είναι 1,2 ή μεγαλύτερος.

Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από το είδος θέρμανσης, την περιοχή στην οποία βρίσκεται η κύρια κατοικία, τις καιρικές συνθήκες και τον αριθμό των εξαρτώμενων παιδιών. Τα ποσά αναφοράς διαμορφώνονται σε 380 ευρώ για την ηλεκτρική ενέργεια, 360 ευρώ για πέλετ, 350 ευρώ για καυσόξυλα και τηλεθέρμανση, 325 ευρώ για το φυσικό αέριο και 300 ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο και υγραέριο. Τα ποσά προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τη φετινή χειμερινή περίοδο εφαρμόζεται επιπλέον αύξηση 30% στο υπολογιζόμενο επίδομα.

Κάθε νοικοκυριό μπορεί να επιδοτηθεί για ένα είδος θέρμανσης, ενώ για τα καυσόξυλα, τα πέλετ και την τηλεθέρμανση ισχύουν ειδικοί γεωγραφικοί και πληθυσμιακοί περιορισμοί. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια παραμένουν αμετάβλητα. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους και τις 24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανέρχεται στις 29.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Σε ό,τι αφορά την ακίνητη περιουσία, η συνολική αντικειμενική αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει φορολογουμένους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες. Το τελευταίο όριο αυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Έως τις 23 Δεκεμβρίου η πρώτη πληρωμή - Πώς υπολογίζεται η προκαταβολή

Η πρώτη πληρωμή του επιδόματος θέρμανσης, με τη μορφή προκαταβολής, θα γίνει έως τις 23 Δεκεμβρίου. Για όσους έλαβαν επίδομα την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% της ενίσχυσης που τους καταβλήθηκε το 2025-2026, προσαυξημένου κατά 30%, με τους περιορισμούς που προβλέπει η σχετική απόφαση.

Για τους νέους δικαιούχους, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που προκύπτει από τον προβλεπόμενο υπολογισμό, συμπεριλαμβανομένης της φετινής αύξησης. Σε κάθε περίπτωση, η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ.

Η επόμενη πληρωμή έχει προγραμματιστεί να γίνει έως τις 28 Μαΐου 2027, με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης και τις καιρικές συνθήκες της χειμερινής περιόδου. Για το φυσικό αέριο, την τηλεθέρμανση και την ηλεκτρική ενέργεια προβλέπεται δυνατότητα συμπληρωματικής πληρωμής έως τις 30 Ιουλίου 2027.