Ο Πιτ Χέγκσεθ υπερασπίστηκε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ σε Ιράν και Βενεζουέλα, τις οποίες και χαρακτήρισε απόλυτα νόμιμες για την ασφάλεια της Αμερικής.

Σαμποτάζ και φάρσα χαρακτήρισε μεταξύ άλλων την απόπειρα αποπομπής του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, μετά την πρόταση παραπομπής που κατέθεσε τη Δευτέρα ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσεϊ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο υπουργός Άμυνας - υπουργός Πολέμου όπως μετονόμασε ο ίδιο το υπουργείο του - δήλωσε ότι η προσπάθεια παραπομπής του αποτελεί «πολιτικό θέαμα». «Αυτό το σόου το έχουμε ξαναδεί» είπε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Χέγκσεθ, αναφερόμενος στην προσπάθεια παραπομπής κατά του Ντόναλντ Τραμπ το 2019 και το 2021. Χαρακτήρισε την προσπάθεια παραπομπής του όχι ως διαδικασία απόδοσης ευθυνών, αλλά ως κάτι που υπαγορεύεται από τον εγωισμό και τη μνησικακία, αποκαλώντας την «φάρσα».

«Η απόφαση αυτή, λέει στους εχθρούς μας- το Ιράν, τα καρτέλ, κάθε αντίπαλο που παρακολουθεί, πως οι ΗΠΑ θα τιμωρήσουν την πράξη τους ίδιους της τους μαχητές και την ίδια την πολιτική της ηγεσία για την επιτυχή διεξαγωγή νόμιμων στρατιωτικών επιχειρήσεων.

{https://x.com/atrupar/status/2120143964716126506}

Αυτό δεν είναι πατριωτισμός, αυτό είναι σαμποτάζ, είπε ο Χέγκσεθ και κατηγόρησε αρκετές φορές τον βουλευτή Τόμας Μάσεϊ και τον γερουσιαστή Τσακ Σούμερ, μεταξύ άλλων ότι παίζουν πολιτικά παιχνίδια με τα μέλη του Αμερικανικού στρατού.

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«Η πολιτική δεν είναι το αντικείμενό μου» είπε σε κάποιο σημείο της συνέντευξης Τύπου ο Χέγκσεθ. Ωστόσο, τα σχόλιά του, δεν αφορούν στο γεγονός ότι ο ίδιος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα, ότι λειτουργεί το υπουργείο Άμυνας σε έναν έντονα πολιτικό τρόπο που ταυτίζεται στενά με την πολιτική του MAGA.

Για παράδειγμα,, οι επικριτές του τον έχουν κατηγορήσει συχνά ότι φιμώνει τις αντίθετες φωνές και προσπαθεί να απομακρύνει ανώτατους αξιωματικούς και αξιωματούχους Άμυνας που δεν ανταποκρίνονται στις ιδεολογικές τακτικές και προσεγγίσεις της διοίκησης Τραμπ.

{https://x.com/CBSNews/status/2120143789150859663}

Υπεραμύνθηκε των επιχειρήσεων σε Ιράν και Βενεζουέλα

Ωστόσο ο Χέγκσεθ απέφυγε να εμπλακεί σε συζήτηση σχετικά με την άποψη του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, ότι ο πόλεμος οδήγησε στη συντριπτική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές.

{https://x.com/ABC/status/2120155900937941394}

«Σέβομαι πάρα πολύ τον αντιπρόεδρο και είναι σίγουρο ότι δεν πρόκειται να δείξω με το δάχτυλο. Και ευτυχώς, η πολιτική δεν είναι ακριβώς το αντικείμενό μου. Αλλά συμφωνώ με αυτό που είπε ο πρόεδρος: “λοιπόν, αν έπρεπε να το ξανακάνω όλο αυτό από την αρχή, θα το έκανα; Απόλυτα».

{https://x.com/FoxNews/status/2120152419694690619}

Ο Πιτ Χέγκσεθ υπερασπίστηκε όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ τις οποίες και χαρακτήρισε απόλυτα νόμιμες. Υπεραμύνθηκε τις αμερικανικές δράσεις στο Ιράν λέγοντας ότι ήταν οι «σωστές κινήσεις που έπρεπε να γίνουν για την ασφάλεια της Αμερικής» και επαίνεσε την απαγωγή Μαδούρο, λέγοντας ωστόσο ότι δεν ήταν απαγωγή αλλά μία κίνηση που τον έφερε ενώπιον της δικαιοσύνης από τους καλύτερους της Αμερικής.

{https://x.com/CBSNews/status/2120144999324995653}

Ο Χέγκεσθ επιτέθηκε και τα Μέσα λέγοντας ότι δεν μπορούν ποτέ να παραδεχθούν την «στρατιωτική επιτυχία» επειδή «μισούν τον πρόεδρο» περισσότερο από όσο αγαπούν τις ΗΠΑ και τα στρατεύματά τους.

{https://x.com/FoxNews/status/2120146493856239863}

«Άριστα» από τον Τραμπ

Μετά την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Πιτ Χέγκσεθ, ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του αγαπημένου του Truth Social, έγραψε σχετικά.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ παίρνει άριστα, άριστα, άριστα για την υπεράσπισή του απέναντι σε έναν δυσαρεστημένο, οργισμένο και ηττημένο πρώην βουλευτή, τον Τόμας Μάσει, έναν απόλυτο αποτυχημένο!» έγραψε ο στο Truth Social.

Η διαδικασία της ψηφοφορίας

Σήμερα, η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ψηφίσει επί μιας διαδικαστικής πρότασης σχετικά με την παραπομπή του Πιτ Χέγκσεθ.

Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της Βουλής θα κληθούν να αποφασίσουν αν ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ μετά την πρόταση που κατέθεσε ο Τόμας Μάσεϊ θα παραπεμφθεί σε επιτροπή για περαιτέρω διερεύνηση ή αν θα απορριφθεί εξ ολοκλήρου. Εάν δεν συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων με απλή πλειοψηφία για καμία από τις δύο αυτές επιλογές, τότε το ζήτημα θα τεθεί προς πλήρη ψηφοφορία στην ολομέλεια της Βουλής.

Σε περίπτωση που η Βουλή εγκρίνει την παραπομπή του Χέγκσεθ, η διαδικασία θα μεταφερθεί στη Γερουσία, όπου θα απαιτηθούν 67 ψήφοι προκειμένου να απομακρυνθεί ο υπουργός Άμυνας από το αξίωμά του, κάτι που δεν θεωρείται πολύ πιθανό.