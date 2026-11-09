«Έχει κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, έχει υπονομεύσει την εθνική μας ασφάλεια και έχει προκαλέσει αυτόν τον απερίσκεπτο και δαπανηρό πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών για τους Αμερικανούς και έχει καταστήσει τη χώρα λιγότερο ασφαλή», δήλωσε ο Τζέφρις.

Ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Χακίμ Τζέφρις, δήλωσε χθες, Κυριακή, ότι τάσσεται υπέρ της καθαίρεσης του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ. Πρόσθεσε ότι αύριο, Τρίτη, θα συζητήσει το ζήτημα με τους υπόλοιπους βουλευτές του κόμματός του, όταν θα επιστρέψουν στην Ουάσιγκτον για την επανέναρξη των εργασιών του Κογκρέσου.

Την πρωτοβουλία για την παραπομπή του Χέγκσεθ έχει αναλάβει ο απερχόμενος Ρεπουμπλικανός βουλευτής από το Κεντάκι Τόμας Μάσι, ο οποίος δήλωσε ότι σκοπεύει να καταθέσει, ακόμη και σήμερα Δευτέρα, πρόταση με την οποία θα ζητά διεξαγωγή ψηφοφορίας για την παραπομπή του υπουργού.

Ερωτηθείς στην εκπομπή «This Week» του ABC σχετικά με την πρόταση του Μάσι, ο Τζέφρις απάντησε: «Είμαι απόλυτα υπέρ».

«Έχει κάνει κατάχρηση της εξουσίας του, έχει υπονομεύσει την εθνική μας ασφάλεια και έχει προκαλέσει αυτόν τον απερίσκεπτο και δαπανηρό πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών για τους Αμερικανούς και έχει καταστήσει τη χώρα λιγότερο ασφαλή», δήλωσε ο Τζέφρις.

«Ο Πιτ Χέγκσεθ πρέπει να φύγει»

Ο Τζέφρις, ο οποίος θεωρείται πιθανός υποψήφιος για να γίνει ο πρώτος Αφροαμερικανός πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ιστορία των ΗΠΑ, έκανε τις δηλώσεις αυτές καθώς οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής όσο και της Γερουσίας τον Ιανουάριο, μετά τις μεγάλες εκλογικές νίκες που πέτυχαν σε πολλές πολιτείες στις ενδιάμεσες εκλογές της περασμένης Τρίτης. Οι ψηφοφόροι έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα αποδοκιμασίας προς την ηγεσία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

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Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι ο Χέγκσεθ «δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε να αποθαρρυνθεί από πολιτικούς που επιδιώκουν να αποκομίσουν κομματικά οφέλη ή να ξεκινήσουν προσχηματικές έρευνες, ενώ δεν υπάρχει καμία παρανομία».

«Το υπουργείο Πολέμου έχει ενεργήσει σύμφωνα με τον νόμο και ο υπουργός μας θα συνεχίσει να στέκεται όρθιος και να αγωνίζεται κάθε μέρα, προκειμένου να στηρίζει και να υπερασπίζεται το Σύνταγμα, να ηγείται των ενόπλων δυνάμεών μας και να προστατεύει την Αμερική», ανέφερε η ανακοίνωση.

Σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη, ο Χέγκσεθ είχε επιτεθεί στον Μάσι, χαρακτηρίζοντάς τον «δυσαρεστημένο και ηττημένο βουλευτή», ενώ χαρακτήρισε την πρωτοβουλία αποπομπής του «παρωδία».

Η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για τον πόλεμο στο Ιράν και την επακόλουθη αύξηση των τιμών των καυσίμων αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για τις εκλογικές νίκες των Δημοκρατικών σε πολιτείες που παραδοσιακά ψηφίζουν Ρεπουμπλικανούς, ενώ αναζωπύρωσε και τις εκκλήσεις για απομάκρυνση του Χέγκσεθ από το υπουργείο Άμυνας.

Ο Χέγκσεθ έχει μετατραπεί σε κεντρικό σημείο αντιπαράθεσης στο Καπιτώλιο, όχι μόνο μεταξύ των Δημοκρατικών αλλά και μεταξύ ορισμένων Ρεπουμπλικανών.

Πέρα από την κριτική που δέχεται για τον χειρισμό του πολέμου με το Ιράν, ο επικεφαλής του Πενταγώνου έχει προκαλέσει αντιδράσεις και για άλλες αποφάσεις του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Η απομάκρυνση δεκάδων ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Η κατάργηση προγραμμάτων διαφορετικότητας και συμπερίληψης στο Πεντάγωνο.

Το σχέδιό του, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε, να μεταδοθεί ζωντανά η εκτέλεση του δράστη της επίθεσης στο Φορτ Χουντ.

Οκτώ κατηγορίες

Ο Μάσι έχει καταθέσει οκτώ άρθρα παραπομπής, κατηγορώντας τον Χέγκσεθ για κατάχρηση εξουσίας. Μεταξύ άλλων, τον κατηγορεί ότι:

Διεξήγαγε τον πόλεμο στο Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου, κατά παράβαση του Νόμου περί Πολεμικών Εξουσιών του 1973.

Αγνόησε νομοθετικές διατάξεις που αποσκοπούν στον περιορισμό των απωλειών μεταξύ αμάχων.

Προχώρησε στην παράνομη σύλληψη του τότε προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Διέταξε παράνομες αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη.

Η πρόταση υπάγεται σε ειδική κοινοβουλευτική διαδικασία, που επιτρέπει να παρακαμφθεί ο συνήθης προγραμματισμός των εργασιών της Βουλής. Ετσι, θα μπορούσε να τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια ακόμη και μέσα στην εβδομάδα.

Ωστόσο, μέχρι το τέλος του έτους οι Ρεπουμπλικανοί εξακολουθούν να ελέγχουν τη Βουλή. Επομένως, για να εγκριθεί το ψήφισμα θα χρειαστούν ψήφοι και από το στρατόπεδο των Ρεπουμπλικανών. Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν αρκετές ψήφοι, παρά το γεγονός ότι ορισμένα στελέχη του κόμματος έχουν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τον Χέγκσεθ.

Ο βουλευτής Φρεντς Χιλ (Ρεπουμπλικανός από το Άρκανσο) δήλωσε την Κυριακή ότι δεν είναι ικανοποιημένος από τον τρόπο με τον οποίο ο Χέγκσεθ χειρίζεται τον πόλεμο στο Ιράν, χωρίς ωστόσο να εκφράσει την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία του Μάσι για την παραπομπή του.

«Θέλω πρώτα να ακούσω τη συζήτηση γύρω από το θέμα, ώστε να διαπιστώσω αν δικαιολογείται η καθαίρεσή του ή αν θα ήταν καταλληλότερο κάποιο άλλο πειθαρχικό μέτρο ή κάποια ενέργεια από τον πρόεδρο, εφόσον ο υπουργός δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στα καθήκοντά του ως επικεφαλής του υπουργείου Πολέμου», δήλωσε στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS.

Ο Χιλ χρησιμοποίησε την ονομασία «υπουργείο Πολέμου», την οποία προτιμά η κυβέρνηση Τραμπ αντί της επίσημης ονομασίας «υπουργείο Άμυνας».

Με πληροφορίες από Washington Post