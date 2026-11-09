Ο 24χρονος δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στην Κρακοβία της Πολωνίας άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί της Δευτέρας.

Ο ένοπλος νεαρός που σκότωσε έξι ανθρώπους προχθές, Σάββατο, στο κέντρο της Κρακοβίας απεβίωσε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί η αστυνομία.

Βαθιά θλίψη

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στην Πολωνία η φονική επίθεση στην Κρακοβία, καθώς νέα στοιχεία που έρχονται στο φως αποκαλύπτουν πως ο 24χρονος δράστης φέρεται να είχε προηγουμένως δολοφονήσει τους γονείς και την 21χρονη αδελφή του, πριν μεταβεί οπλισμένος στο ιστορικό κέντρο της πόλης και ανοίξει πυρ εναντίον ανυποψίαστων πολιτών.

Ο νεαρός, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως Michal Oksinski, φέρεται να σκότωσε τα τρία μέλη της οικογένειάς του μέσα στο διαμέρισμά τους, στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Μάλιστα, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες που επικαλούνται πολωνικά δημοσιεύματα, οι γονείς και η αδελφή του φέρεται να δολοφονήθηκαν ενώ κοιμούνταν. Οι σοροί τους εντοπίστηκαν στα κρεβάτια τους, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θανατηφόρα τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι. Οι ακριβείς συνθήκες θανάτου τους αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

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Ειδικότερα, οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι στο διαμέρισμα της οικογένειας εντοπίστηκαν τρεις νεκροί: ένας 53χρονος άνδρας και δύο γυναίκες, ηλικίας 52 και 21 ετών. Πρόκειται για τον πατέρα, τη μητέρα και την αδελφή του 24χρονου.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η περίπτωση της νεαρής κοπέλας, η οποία ζούσε και σπούδαζε στην Κρακοβία, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko. Είχε επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι για το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να επισκεφθεί τους γονείς της, χωρίς να μπορεί κανείς να φανταστεί την τραγική κατάληξη.

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Άνθρωποι από το περιβάλλον της οικογένειας και γείτονες κάνουν λόγο για μια ήσυχη και αγαπητή οικογένεια, χωρίς εμφανείς εντάσεις ή περιστατικά που να είχαν προκαλέσει ανησυχία. Την 21χρονη περιγράφουν ως ιδιαίτερα ταλαντούχα, με καλλιτεχνική ευαισθησία και αγάπη για τις σπουδές της.

Ποιος είναι ο 24χρονος Michal Oksinski

Ο νεαρός κατάγεται από την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και είχε εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας.

Οι μαρτυρίες των γειτόνων σκιαγραφούν την εικόνα ενός εσωστρεφούς και ήσυχου ανθρώπου, ο οποίος δεν είχε προκαλέσει προβλήματα στην πολυκατοικία όπου διέμενε με την οικογένειά του. Κάτοικοι αναφέρουν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά που θα μπορούσε να προμηνύει μια τόσο ακραία εξέλιξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα πολωνικά μέσα, ο 24χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές. Ωστόσο, οι ερευνητές εξετάζουν το ιδεολογικό του υπόβαθρο, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, έχει αναφερθεί σε ενδείξεις συμπάθειας προς ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδέες.

Οι συγκεκριμένες αναφορές βρίσκονται υπό διερεύνηση, ενώ μέχρι στιγμής οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα που οδήγησαν τον νεαρό στις δολοφονίες και στη φονική επίθεση.

Από την οικογενειακή τραγωδία στο αιματοκύλισμα της Κρακοβίας

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο 24χρονος, αφού φέρεται να δολοφόνησε τους γονείς και την αδελφή του, εγκατέλειψε την οικογενειακή κατοικία και κατευθύνθηκε προς την Κρακοβία, χρησιμοποιώντας αυτοκίνητο που ήταν καταχωρισμένο στο όνομα του πατέρα του.

Λίγο μετά τις 15:00 το Σάββατο 7 Νοεμβρίου, εισήλθε με το όχημά του στην κεντρική πλατεία Rynek Główny, ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία της πόλης και δημοφιλή τουριστικό προορισμό, και άρχισε να πυροβολεί εναντίον ανυποψίαστων πολιτών.

Στο ιστορικό κέντρο επικράτησαν σκηνές πανικού. Κάτοικοι και τουρίστες έτρεχαν να βρουν καταφύγιο σε καταστήματα, εστιατόρια και γειτονικά κτίρια, ενώ οι συνεχείς πυροβολισμοί μετέτρεψαν την περιοχή σε σκηνικό τρόμου. Σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού τραμ, πυροβολισμοί δέχθηκε και το όχημά του.

Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν έξι νεκροί και 15 τραυματίες. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται δύο αστυνομικοί, ενώ πέντε από τους τραυματίες είναι υπήκοοι Αυστρίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Ρωσίας. Μεταξύ των νεκρών συγκαταλέγεται και ένας Βρετανός πολίτης.

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Με την προσθήκη των τριών μελών της οικογένειάς του που βρέθηκαν νεκρά στο σπίτι, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της υπόθεσης ανέρχεται σε εννέα.

Η αστυνομική επέμβαση και τα όπλα που εντοπίστηκαν

Η επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων ήταν άμεση. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον δράστη, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί τον τραυμάτισαν και τελικά κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

Η επιχείρηση φέρεται να ολοκληρώθηκε μέσα σε περίπου τρία λεπτά από την έναρξη της επίθεσης. Ο 24χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η κατάσταση της υγείας του χαρακτηριζόταν κρίσιμη. Παραμένει υπό αστυνομική φρούρηση.

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Στο αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν βαρύς οπλισμός και πυρομαχικά, ενώ κατά την έρευνα στην οικογενειακή κατοικία οι αστυνομικοί κατέσχεσαν επτά πυροβόλα όπλα.

Παράλληλα, πολωνικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο νεαρός διέθετε άδεια οπλοκατοχής και είχε ασχοληθεί με την αθλητική σκοποβολή, ενώ μαζί με τον πατέρα του φέρεται να ήταν μέλος σκοπευτικής λέσχης. Οι Αρχές εξετάζουν την προέλευση των όπλων, καθώς και το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκαν όπλα που ανήκαν στον πατέρα του.

Οι πολωνικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να αποσαφηνίσουν το κίνητρο πίσω από τη διπλή αυτή τραγωδία, αλλά και να διαπιστώσουν εάν υπήρχε κάποια σύνδεση ανάμεσα στις δολοφονίες των συγγενών του και την επίθεση στην Κρακοβία.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο 24χρονος έδρασε μόνος του, ωστόσο εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, επιχειρώντας παράλληλα να σκιαγραφήσουν το ψυχολογικό και ιδεολογικό του προφίλ.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε το αιματοκύλισμα τρομοκρατική επίθεση, ενώ ο δήμαρχος της Κρακοβίας κήρυξε την πόλη σε περίοδο πένθους έως την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου.