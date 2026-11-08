Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν βαρύς: έξι άνθρωποι, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν.

Έντονο προβληματισμό προκαλεί στην Πολωνία η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε στο κέντρο της Κρακοβίας, με έναν 25χρονο άνδρα να ανοίγει πυρ εναντίον ανυποψίαστων πολιτών, προκαλώντας τον θάνατο έξι ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ακόμη. Ο δράστης, ο οποίος εμφανίστηκε φορώντας στρατιωτικού τύπου στολή και έχοντας μαζί του βαρύ οπλισμό και εξοπλισμό, αντιμετώπισε τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο και τελικά τραυματίστηκε από πυρά αστυνομικών προτού συλληφθεί.

Η υπόθεση έχει λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς οι πολωνικές Αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το προφίλ του νεαρού άνδρα, να εξακριβώσουν τα κίνητρα της επίθεσης και να διαπιστώσουν πώς απέκτησε τον οπλισμό που είχε στην κατοχή του. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνητών βρίσκονται αναφορές για τις ακραίες ιδεολογικές πεποιθήσεις του, αλλά και μια δεύτερη, ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη: τον εντοπισμό τριών νεκρών στο σπίτι του.

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Η αιματηρή επίθεση στο ιστορικό κέντρο της Κρακοβίας

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2026, στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πολωνικής πόλης, το οποίο προσελκύει καθημερινά πλήθος κατοίκων και τουριστών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 25χρονος εισήλθε στην περιοχή με ένα μαύρο αυτοκίνητο Subaru και άρχισε να πυροβολεί εναντίον ανθρώπων που βρίσκονταν στον δρόμο. Οι πυροβολισμοί προκάλεσαν σκηνές πανικού, με περαστικούς να αναζητούν καταφύγιο σε καταστήματα και κοντινά κτίρια, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα.

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Ο απολογισμός της επίθεσης ήταν βαρύς: έξι άνθρωποι, τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες, έχασαν τη ζωή τους, ενώ τουλάχιστον 15 τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται και δύο αστυνομικοί, με τον έναν να φέρει ιδιαίτερα σοβαρά τραύματα.

Ο ένοπλος δεν σταμάτησε την επίθεσή του όταν έφτασαν οι αστυνομικοί. Ακολούθησε ένοπλη αντιπαράθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικές δυνάμεις τον πυροβόλησαν και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Ο 25χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Στρατιωτική στολή, αλεξίσφαιρο γιλέκο και βαρύς οπλισμός

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η εμφάνιση και ο εξοπλισμός του δράστη. Όπως έγινε γνωστό από την πολωνική αστυνομία, ο νεαρός φορούσε στρατιωτικού τύπου ρούχα και αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ χρησιμοποιούσε όπλο μεγάλου διαμετρήματος στρατιωτικού τύπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, επρόκειτο πιθανότατα για ημιαυτόματο τυφέκιο τύπου AR-15. Παράλληλα, στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε οι αστυνομικοί εντόπισαν επιπλέον όπλα και σημαντική ποσότητα πυρομαχικών.

Ο εξοπλισμός που είχε μαζί του, καθώς και η στρατιωτική περιβολή του, αποτελούν βασικά στοιχεία της έρευνας, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν είχε προετοιμάσει την επίθεση εκ των προτέρων και από πού προμηθεύτηκε τον οπλισμό.

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Ωστόσο, ένα στοιχείο έχει ήδη διευκρινιστεί από την πολωνική ηγεσία του υπουργείου Άμυνας: ο 25χρονος δεν ήταν μέλος των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων και δεν είχε υπηρετήσει στον στρατό. Η στρατιωτική εμφάνιση και ο εξοπλισμός του δεν συνδέονται, επομένως, με επίσημη στρατιωτική ιδιότητα.

Ποιος είναι ο 25χρονος και τι γνωρίζουν οι Αρχές για το παρελθόν του

Οι έρευνες των πολωνικών Αρχών έχουν επικεντρωθεί στην ταυτότητα και το παρελθόν του δράστη, ο οποίος φέρεται να κατάγεται από την περιοχή του Όστροβιετς Σβιετοκρζίσκιε, περίπου 150 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα πολωνικών μέσων ενημέρωσης, ο νεαρός εργαζόταν ως χειριστής τόρνου, δεν είχε προηγούμενο ποινικό μητρώο και φέρεται να διέθετε άδεια οπλοκατοχής για αθλητική σκοποβολή. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχε δηλώσει δύο όπλα στο όνομά του και συμμετείχε σε σκοπευτικό σύλλογο.

Το γεγονός ότι ο δράστης φέρεται να είχε νόμιμη πρόσβαση σε όπλα αποτελεί ένα από τα ζητήματα που εξετάζουν οι ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν ο οπλισμός που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση αποκτήθηκε νόμιμα και εάν υπήρξε κάποια επιπλέον πηγή προμήθειας.

Στο μικροσκόπιο οι ακραίες ιδεολογικές πεποιθήσεις του

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ιδεολογικό υπόβαθρο του 25χρονου. Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, δήλωσε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πως ο δράστης ενδέχεται να είχε επηρεαστεί από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδεολογίες.

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν πλέον βασικό αντικείμενο της έρευνας, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το κίνητρο της επίθεσης ή να έχει αποδειχθεί ότι ο νεαρός συνδεόταν με κάποια οργανωμένη εξτρεμιστική ομάδα.

Παράλληλα, μαρτυρίες ανθρώπων που φέρεται να τον γνώριζαν περιγράφουν έναν ιδιαίτερα εσωστρεφή και απομονωμένο χαρακτήρα. Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι πρώην συνάδελφός του είχε παρατηρήσει σχέδιά του με βίαιο περιεχόμενο, μεταξύ των οποίων εικόνες ένοπλων επιθέσεων και απεικονίσεις απαγχονισμένων ανθρώπων.

Η ανακάλυψη τριών νεκρών στο σπίτι του δράστη περιπλέκει την υπόθεση

Μία από τις πιο ανατριχιαστικές εξελίξεις στην υπόθεση ήρθε όταν οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του 25χρονου, στην περιοχή από την οποία κατάγεται.

Εκεί εντόπισαν τρεις νεκρούς, δύο γυναίκες και έναν άνδρα, οι οποίοι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδέχεται να ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του.

Την ανακάλυψη επιβεβαίωσε και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος έκανε λόγο για μια εξαιρετικά τραγική εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ενδείξεις πως τα θύματα ήταν μέλη της άμεσης οικογένειας του υπόπτου.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι τρεις άνθρωποι, καθώς και το ενδεχόμενο να υπάρχει σύνδεση των θανάτων τους με την αιματηρή επίθεση στην Κρακοβία.

{https://x.com/FoxNews/status/2119136756390064432}

Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί επίσημα η ακριβής χρονική αλληλουχία των γεγονότων ούτε έχει επιβεβαιωθεί πλήρως η ταυτότητα των νεκρών.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει μια ακόμη σκοτεινή διάσταση στην υπόθεση, καθώς οι ερευνητές καλούνται πλέον να εξετάσουν εάν πρόκειται για δύο συνδεόμενες εγκληματικές ενέργειες.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τα κίνητρα και την προετοιμασία της επίθεσης

Οι πολωνικές Αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν όλα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να εξηγήσουν πώς οργανώθηκε η επίθεση και εάν ο 25χρονος είχε βοήθεια από άλλα πρόσωπα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του, οι επικοινωνίες του, η προέλευση των όπλων και των πυρομαχικών, καθώς και οι επαφές που διατηρούσε το τελευταίο διάστημα.

Μέχρι στιγμής, οι πρώτες εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι έδρασε μόνος του, χωρίς να υπάρχουν επιβεβαιωμένες ενδείξεις για συμμετοχή συνεργών. Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται και οι Αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για το κίνητρο.

Την ίδια στιγμή, η πολωνική κυβέρνηση αντιμετωπίζει την επίθεση ως ένα εξαιρετικά σοβαρό περιστατικό ασφαλείας. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας χαρακτήρισε το γεγονός τρομοκρατική ενέργεια, ενώ η πόλη της Κρακοβίας κήρυξε ημέρες πένθους στη μνήμη των θυμάτων.