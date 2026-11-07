Πυροβόλησε και εναντίον τραμ πριν από το μακελειό.

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) στην καρδιά της Κρακοβίας, στην Πολωνία, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον ανυποψίαστων πολιτών σε μία από τις πιο πολυσύχναστες πλατείες της πόλης. Ο τραγικός απολογισμός ανέρχεται σε έξι νεκρούς και τουλάχιστον 15 τραυματίες, ενώ μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο αστυνομικοί.

Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα κίνητρα της πολύνεκρης επίθεσης. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 τοπική ώρα, όταν ένας άνδρας εισήλθε με αυτοκίνητο στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας και άρχισε να πυροβολεί προς διάφορες κατευθύνσεις. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης φορούσε στρατιωτικού τύπου ενδυμασία, ενώ κατά την επιχείρηση σύλληψής του αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς. Από τα πυρά τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, με τον έναν να νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Ο υπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, γνωστοποίησε ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός δέχθηκε τρεις σφαίρες και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Ο δράστης τραυματίστηκε επίσης από αστυνομικά πυρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για Πολωνό υπήκοο, χωρίς ωστόσο να έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα ή τα κίνητρά του.

{https://x.com/kwpkrakow/status/2119116925183938647}

Πυροβόλησε και εναντίον τραμ πριν από το μακελειό

Στοιχεία που έρχονται στο φως δείχνουν ότι η επίθεση ενδέχεται να είχε ξεκινήσει λίγο πριν από τους πυροβολισμούς στην κεντρική πλατεία. Σύμφωνα με τον φορέα δημόσιων συγκοινωνιών της Κρακοβίας, ένα τραμ της γραμμής 1 δέχθηκε πυροβολισμούς από διερχόμενο αυτοκίνητο στην πλατεία Αγίων Πάντων, σε μικρή απόσταση από το σημείο της πολύνεκρης επίθεσης. Από τους πυροβολισμούς έσπασε το τζάμι της καμπίνας του οδηγού, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος επιβάτης ή ο οδηγός. Οι Αρχές εξετάζουν τη σύνδεση των περιστατικών στο πλαίσιο της έρευνας για την επίθεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmp573y9usp5?integrationId=40599y14juihe6ly}

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Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στην περιοχή την ώρα των πυροβολισμών. Μία αυτόπτης μάρτυρας, η Τάλι, περιέγραψε ότι είδε έναν άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο να αρχίζει να πυροβολεί. Η ίδια έτρεξε να προστατευτεί σε εστιατόριο, αναζητώντας καταφύγιο στον επάνω όροφο του καταστήματος. Όπως ανέφερε, περίμενε να επικρατήσει ησυχία, ωστόσο οι πυροβολισμοί έδωσαν τη θέση τους στον θόρυβο των ελικοπτέρων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Εικόνες από το σημείο δείχνουν σπασμένες βιτρίνες καταστημάτων, θραύσματα γυαλιών στο έδαφος, αναποδογυρισμένα τραπέζια και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει την περιοχή. Η ιστορική πλατεία, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της Πολωνίας, εκκενώθηκε, ενώ αστυνομικοί απομάκρυναν τους πολίτες από τους γύρω δρόμους.

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Τουσκ: «Μην εκμεταλλευτείτε αυτή την τραγωδία»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την επίθεση, ενώ εξήρε την αυτοθυσία των αστυνομικών που επενέβησαν για να σταματήσουν τον δράστη. Ο Πολωνός πρωθυπουργός χαρακτήρισε ηρωική τη στάση των αστυνομικών, τονίζοντας ότι έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους για την προστασία των πολιτών. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να μην επιχειρήσουν να εκμεταλλευτούν την τραγωδία για πολιτικούς σκοπούς. «Θα διαλευκάνουμε όλες τις συνθήκες αυτού του εγκλήματος», διαβεβαίωσε. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, δήλωσε βαθιά ανήσυχος για τα τραγικά γεγονότα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και στους τραυματίες. Όπως ανακοίνωσε, ο επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας μετέβη στην Κρακοβία, ενώ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές.

{https://x.com/visegrad24/status/2119120322570125570}