Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας.

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) στην Πολωνία μετά από περιστατικό πυροβολισμών στην πόλη της Κρακοβίας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της χώρας που επικαλείται το τηλεοπτικό δίκτυο TVN24.

Με ανάρτηση του στο Χ, ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε το γεγονός και δήλωσε ότι ενημερώνεται συνεχώς από το υπουργείο Εσωτερικών για το περιστατικό.

{https://x.com/donaldtusk/status/2119080724988825966}

«Ενημερώνομαι από το υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τους πυροβολισμούς στην Κρακοβία. Η αστυνομία ερευνά την επίθεση» ανέφερε στο μήνυμα του.

{https://x.com/visegrad24/status/2119088106913873979}

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Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της αστυνομίας σε κεντρική πλατεία κοντά στην αγορά της Κρακοβίας, ενώ το Reuters κάνει αναφορά για πέντε νεκρούς και τουλάχιστον 10 τραυματίες. Όπως μεταδίδει το πολωνικό δίκτυο RMF24, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης των αρχών στο σημείο των πυροβολισμών. Κατά την ίδια πηγή, ο δράστης της επίθεσης τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

{https://x.com/ScopeReport_/status/2119082967343460848}

Εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής υποστήριξε ότι οι πυροβολισμοί έγιναν εις βάρος πολιτών που ήταν στο σημείο μέσα από ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα, στην κεντρική πλατεία της Κρακοβίας προσγειώθηκε ελικόπτερο αεροδιακομιδών, προκειμένου να συνδράμει στη μεταφορά τραυματιών.

{https://x.com/RealAmVoice/status/2119086668196065737}

Μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί επίσημα από τις αρχές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το αιματηρό περιστατικό. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση σε κατοίκους και τουρίστες να μην προσέρχονται στο σημείο και να απομακρυνθούν σε ασφαλές μέρος.