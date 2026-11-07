Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (7/11) στην περιοχή της Λειβαδιάς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ειδοποιήθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα για την παροχή βοήθειας σε έναν 54χρονο, έναν 36χρονο και έναν 25χρονο που εγκλωβίστηκαν στα δύο οχήματα μετά από τροχαίο που καταγράφηκε κοντά στην Πέτρα Βοιωτίας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα όπου με ειδικά εργαλεία απεγκλώβισαν τα τρία άτομα τα οποία στη συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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