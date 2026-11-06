Το μεγαλόσωμο ζώο πετάχτηκε ξαφνικά στον παράδρομο της εθνικής, με αποτέλεσμα μετά τη σύγκρουση ο άτυχος οδηγός να εκτιναχθεί αρκετά μετρά έξω από το όχημα…

Θανατηφόρο τροχαίο με εμπλοκή άγριου ζώου σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/11/2026) έξω από τη Λαμία, βυθίζοντας στο πένθος την περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στον παράδρομο των Θερμοπυλών, 300 μέτρα πριν τον κόμβο του Μπράλου.

Ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο συγκρούστηκε με σφοδρότητα με μεγάλο αγριογούρουνο που πετάχτηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα.

Εκτινάχθηκε έξω από το αυτοκίνητο

Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη, με αποτέλεσμα ο άτυχος οδηγός να πεταχτεί έξω από το αυτοκίνητο και να καταλήξει αρκετά μέτρα μακριά, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

Μάλιστα, εξαιτίας του σκότους και του σημείου όπου κατέληξε δεν έγινε άμεσα αντιληπτός.

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Εντοπίστηκε με καθυστέρηση από διερχόμενο οδηγό, ο οποίος είδε το χτυπημένο όχημα στον δρόμο, κατάλαβε ότι είχε σημειωθεί σοβαρό τροχαίο και σταμάτησε να ελέγξει τι είχε συμβεί, ειδοποιώντας άμεσα τις αρχές μέσω του 112.