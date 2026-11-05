Τι πρέπει να προσέξουν όσοι καταναλωτές έχουν αγοράσει αυτή την σοκολάτα - Ο λόγος που αποφασίστηκε η ανάκλησή της.

Προειδοποίηση ανάκλησης για μαύρη σοκολάτα ιδιωτικής ετικέτας που πωλείται από τα σούπερ μάρκετ LIDL εκδόθηκε μέσω του δελτίου για τα µη ασφαλή προϊόντα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF).

Στην επίμαχη σοκολάτα εντοπίστηκαν μη δηλωμένα αλλεργιογόνα ήτοι αραχίδες (φιστίκια) γεγονός που αποτελεί κίνδυνο για τους καταναλωτές με αλλεργία στις αραχίδες. Η ενημέρωση του συστήματος έγινε στις 29 Οκτωβρίου από τη Σλοβενία και ταξινομήθηκε ως προειδοποίηση σοβαρού κινδύνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των χωρών που έχουν επισημανθεί ως χώρες διανομής και προβλέπεται περαιτέρω παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής ούτε από πλευράς ΕΦΕΤ αλλά ούτε και από τα σούπερ μάρκετ LIDL έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση ή προειδοποίηση ανάκλησης.

Το πρόβλημα στην μαύρη σοκολάτα εντοπίστηκε στο πλαίσιο επίσημου ελέγχου της αγοράς από τις αρμόδιες σλοβενικές αρχές, οι οποίες διαπίστωσαν εργαστηριακά την παρουσία αραχίδων, παρότι αυτές δεν αναγράφονταν στον κατάλογο συστατικών της συσκευασίας.

Αυτή είναι η σοκολάτα που ανακαλείται

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Η ανάκληση αφορά το προϊόν:

Ονομασία: Temna čokolada 70% – Dark Chocolate 70% Cacao

Μάρκα: J.D.GROSS

Ποσότητα: 125 γραμμάρια

Αριθμός παρτίδας (LOT): L233249A2

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 04/04/2028

Προμηθευτής: Rausch Die Schokoladenfabrik, Γερμανία

Διανομέας στη Σλοβενία: Lidl Slovenija

Χώρα προέλευσης: Γερμανία

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές με αλλεργία

Η παρουσία μη δηλωμένων αραχίδων αποτελεί σοβαρό ζήτημα ασφάλειας τροφίμων, καθώς οι συγκεκριμένοι ξηροί καρποί συγκαταλέγονται στα αλλεργιογόνα που μπορούν να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις. Για άτομα με αλλεργία στις αραχίδες, η κατανάλωση του προϊόντος ενδέχεται να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα έως σοβαρή αλλεργική αντίδραση, ακόμη και αναφυλαξία. Για τους καταναλωτές χωρίς σχετική αλλεργία, το προϊόν θεωρείται ασφαλές σύμφωνα με την ανακοίνωση της αρμόδιας αρχής. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος στο σημείο αγοράς. Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τη συγκεκριμένη σοκολάτα καλούνται να ελέγξουν τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία διατηρησιμότητας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή εάν έχουν αλλεργία στις αραχίδες.