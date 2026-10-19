Ο εντοπισμός ξένουν σώματος σε επίμαχη παρτίδα οδήγησε στην απόφαση ανάκληση για την ασφάλεια και την προστασία των καταναλωτών.

Οι γερμανικές αρχές ασφάλειας τροφίμων προχώρησαν στην ανάκληση παρτίδας της πρωτεϊνικής μπάρας ESN Designer Protein Bar Dark Chocolate Salted Almond. Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση η ανάκληση υπαγορεύτηκε καθώς σε ορισμένα τεμάχια εντοπίστηκε σκληρό, διαφανές ξένο σώμα από πλαστικό.

Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία του προϊόντος και να μην καταναλώσουν τις μπάρες που ανήκουν στην επηρεαζόμενη παρτίδα. Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας Fitmart GmbH & Co. KG, σε μεμονωμένες μπάρες της συγκεκριμένης παρτίδας εντοπίστηκε πλαστικό ξένο σώμα, σκληρό και διαφανές, με μέγεθος αντίστοιχο με εκείνο των κομματιών αμυγδάλου που περιέχει το προϊόν. Η παρουσία του ξένου σώματος δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλεια των καταναλωτών, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος τραυματισμού, μεταξύ άλλων σε περίπτωση κατάποσης.

Αυτή είναι η μπάρα που ανακαλείται παρτίδα της

Η ανάκληση αφορά αποκλειστικά την παρακάτω παρτίδα:

Προϊόν: ESN Designer Protein Bar Dark Chocolate Salted Almond

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Βάρος συσκευασίας: 45 γραμμάρια

Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας: 13 Απριλίου 2027

Αριθμός παρτίδας: L3226505-11

Παρασκευαστής / υπεύθυνη εταιρεία: Fitmart GmbH & Co. KG

Έδρα εταιρείας: Werner-von-Siemens-Straße 8, 25337 Elmshorn, Γερμανία

Οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν τόσο την ονομασία και τη γεύση του προϊόντος όσο και τον αριθμό παρτίδας και την ημερομηνία διατηρησιμότητας, καθώς η ανάκληση δεν αφορά αυτομάτως όλες τις πρωτεϊνικές μπάρες της εταιρείας.

Πώς εντοπίστηκε το πρόβλημα;

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το ξένο σώμα είναι ένα σκληρό, διαφανές κομμάτι πλαστικού, με μέγεθος παρόμοιο με εκείνο των κομματιών αμυγδάλου που περιέχονται στη μπάρα. Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η εισαγωγή του ξένου σώματος κατά τη διαδικασία παραγωγής θεωρείται απίθανη, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να εισήλθε στην αλυσίδα εφοδιασμού. Για προληπτικούς λόγους, η εταιρεία έχει δεσμεύσει αποθέματα που ενδέχεται να επηρεάζονται και έχει ενημερώσει τους πελάτες για την επιστροφή των προϊόντων. Επειδή δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ασφάλεια τα μεμονωμένα τεμάχια που περιέχουν το ξένο σώμα, αποφασίστηκε η ανάκληση ολόκληρης της συγκεκριμένης παρτίδας.

Ποιος είναι ο κίνδυνος για τους καταναλωτές;

Η κατανάλωση μιας μπάρας που περιέχει σκληρό πλαστικό ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κίνδυνος από την κατάποση του ξένου σώματος. Για τον λόγο αυτό, όσοι έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία της συσκευασίας και να αποφύγουν την κατανάλωσή του, εφόσον ανήκει στην ανακληθείσα παρτίδα.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η ανάκληση αφορά τη συγκεκριμένη παρτίδα του ESN Designer Protein Bar Dark Chocolate Salted Almond. Οι υπόλοιπες παρτίδες του προϊόντος, καθώς και τα άλλα προϊόντα της ESN, δεν αναφέρονται ως επηρεαζόμενα από το συγκεκριμένο περιστατικό. Οι καταναλωτές που διαθέτουν τη συγκεκριμένη μπάρα καλούνται να μην την καταναλώσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες επιστροφής που παρέχονται από το κατάστημα αγοράς ή την εταιρεία.