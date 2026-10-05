Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν καλούνται να μην το καταναλώσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες ανάκλησης.

Oι αμερικανικές αρχές ασφάλειας Τροφίμων διέταξαν την ανάκληση περίπου 86 κιλών από πατατάκια που περιέχουν χοιρινό κρέας καθώς το προϊόν εισήχθη από την Κολομβία, χώρα που δεν είναι επιλέξιμη για την εξαγωγή προϊόντων κρέατος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ανακοίνωση έγινε στις 2 Οκτωβρίου από την Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων (FSIS) του αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας (USDA). Η ανάκληση αφορά τα πατατάκια σε σακουλάκια των 60 γραμμαρίων με την ονομασία «YUPI GOLPE CON TODO SABOR BBQ», ένα μείγμα από πατατάκια μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και chicharrón, δηλαδή τηγανητό χοιρινό δέρμα.

Γιατί ανακλήθηκε το προϊόν

Σύμφωνα με το FSIS, τα συγκεκριμένα προϊόντα παρήχθησαν στην Κολομβία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στις χώρες που επιτρέπεται να εξάγουν προϊόντα κρέατος στις ΗΠΑ. Επιπλέον, τα προϊόντα που υπόκεινται στην ανάκληση δεν έφεραν τα απαιτούμενα σήματα εισαγωγής στις ετικέτες τους. Το ζήτημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου από το FSIS για την αποτελεσματικότητα προηγούμενης διαδικασίας ανάκλησης, όταν το συγκεκριμένο προϊόν βρέθηκε σε σημείο λιανικής πώλησης.

«Μην τα καταναλώσετε»

Οι αμερικανικές Αρχές καλούν τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα προϊόντα να μην τα καταναλώσουν. Όσοι τα έχουν στην κατοχή τους θα πρέπει είτε να τα πετάξουν είτε να τα επιστρέψουν στο κατάστημα από όπου τα αγόρασαν. Τα προϊόντα είχαν διανεμηθεί σε καταστήματα και διανομείς στις πολιτείες Αριζόνα, Καλιφόρνια, Κολοράντο, Φλόριντα, Ιλινόι, Κεντάκι, Μινεσότα και Τέξας. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το FSIS, δεν έχουν αναφερθεί επιβεβαιωμένα περιστατικά ασθένειας που να συνδέονται με την κατανάλωση των προϊόντων. Οι Αρχές, ωστόσο, επισημαίνουν ότι ενδέχεται να υπάρχουν ακόμη συσκευασίες στα σπίτια καταναλωτών και για τον λόγο αυτό συνιστούν να μην καταναλωθούν.