Η εταιρεία καλεί τους καταναλωτές με αλλεργία να μην τα καταναλώσουν - Η λίστα με τις επίμαχες παρτίδες που ανακαλούνται.

Σε ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων από πατατάκια προχώρησε εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς διαπιστώθηκε ότι το προϊόν ενδέχεται να περιέχει μη δηλωμένη σόγια, ένα συστατικό που μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις σε ευαίσθητους καταναλωτές.

Η ανάκληση αφορά τα πατατάκια J. HIGGS Loaded Bacon & Cheddar Potato Chips, τα οποία διατίθενται σε συσκευασίες των 220 γραμμαρίων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόβλημα αφορά συγκεκριμένους κωδικούς και όχι το σύνολο των προϊόντων της συγκεκριμένης σειράς.

Ποιες παρτίδες από πατατάκια ανακαλούνται

Η εταιρεία Saratoga Potato Chips LLC, με έδρα το Fort Wayne της Ιντιάνα, ανακοίνωσε την ανάκληση δύο συγκεκριμένων κωδικών του προϊόντος. Πρόκειται για τα πατατάκια J. HIGGS Loaded Bacon & Cheddar Potato Chips Συσκευασία 7,75 oz UPC: 0-51933-31645-4 Κωδικοί «Best if USED BY»: DEC 11 26 και DEC 18 26 Τα προϊόντα διατέθηκαν σε πολιτείες των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Ιντιάνα, το Κεντάκι, το Οχάιο, το Τενεσί και το Μέριλαντ, και πωλήθηκαν σε καταστήματα της αλυσίδας Save A Lot.

Ο κίνδυνος για τους αλλεργικούς

Ο λόγος της ανάκλησης είναι η πιθανή παρουσία σόγιας που δεν αναγράφεται στην ετικέτα. Για τη μεγάλη πλειονότητα των καταναλωτών, η παρουσία του συγκεκριμένου συστατικού δεν αναμένεται να δημιουργεί πρόβλημα. Ωστόσο, για άτομα που έχουν αλλεργία ή σοβαρή ευαισθησία στη σόγια, η κατανάλωση του προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή αλλεργική αντίδραση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια αλλεργική αντίδραση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρή και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απειλήσει ακόμη και τη ζωή. Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές που γνωρίζουν ότι έχουν αλλεργία στη σόγια καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγξουν την ετικέτα του προϊόντος.

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Πώς εντοπίστηκε το πρόβλημα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το ζήτημα εντοπίστηκε στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. Η Saratoga Potato Chips ξεκίνησε τη διαδικασία ανάκλησης στις 15 Σεπτεμβρίου 2025, η οποία παραμένει σε ισχύ. Μέχρι την έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης, δεν είχαν αναφερθεί περιστατικά ασθένειας ή τραυματισμού που να συνδέονται με την κατανάλωση των συγκεκριμένων προϊόντων. Η ανάκληση αφορά προληπτικά τις συγκεκριμένες παρτίδες, προκειμένου να αποφευχθεί η κατανάλωση του προϊόντος από άτομα που ενδέχεται να παρουσιάσουν αλλεργική αντίδραση.

Οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα συγκεκριμένα πατατάκια και έχουν αλλεργία ή σοβαρή ευαισθησία στη σόγια δεν θα πρέπει να τα καταναλώσουν. Η οδηγία είναι να επιστρέψουν το προϊόν στο κατάστημα από όπου το αγόρασαν, προκειμένου να λάβουν πλήρη επιστροφή χρημάτων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αναγνώριση των προϊόντων, καθώς η ανάκληση δεν αφορά γενικά όλα τα πατατάκια J. HIGGS, αλλά συγκεκριμένες συσκευασίες και συγκεκριμένες ημερομηνίες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάκληση, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Saratoga Potato Chips LLC στο τηλέφωνο 1-260-969-0066.