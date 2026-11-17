Ο άπειρος πολιτικά σχηματισμός βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δύσκολη πρόκληση της διακυβέρνησης.

Οι βουλευτές της φοιτητικής παράταξης «Student List» πέρασαν σήμερα, Τρίτη, το κατώφλι του σερβικού κοινοβουλίου, υπό τις επευφημίες εκατοντάδων υποστηρικτών τους, μετά τη νίκη τους στις εκλογές του Οκτωβρίου, βάζοντας τέλος σε 14 χρόνια κυριαρχίας του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS).

Στις εκλογές της 25ης Οκτωβρίου η «Φοιτητική λίστα», ένας πολιτικός σχηματισμός που περιλαμβάνει πανεπιστημιακούς, επαγγελματίες, αγρότες, ηθοποιούς και ακτιβιστές, οι οποίοι επιλέχθηκαν μέσα από συνελεύσεις φοιτητών, εξασφάλισε 140 έδρες στο 250μελές κοινοβούλιο, έναντι 104 του SNS.

Η επικράτηση της παράταξης έναντι του πρώην προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς, έπειτα από δύο χρόνια φοιτητικών κινητοποιήσεων, προκάλεσε πανηγυρισμούς στους δρόμους.

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Η μεγάλη πρόκληση

Ωστόσο, ο άπειρος πολιτικά σχηματισμός βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δύσκολη πρόκληση της διακυβέρνησης. Έχει δεσμευτεί να προωθήσει ένα πρόγραμμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Σερβία, με βασικό άξονα την αναμόρφωση των κρατικών θεσμών.

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«Όλοι έχουμε δει ένα κοινοβούλιο που δεν λειτουργούσε σωστά, βρισκόταν διαρκώς σε σύγκρουση και ήταν γεμάτο μίσος. Τώρα τα πράγματα πρέπει και θα είναι διαφορετικά», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο N1 ο ηθοποιός και νεοεκλεγείς βουλευτής Μπόγιαν Ντιμιτρίγιεβιτς.

«Δεν ήρθαμε εδώ για να δημιουργήσουμε τσίρκο ή να σπαταλήσουμε τον χρόνο και τα χρήματα των φορολογουμένων που πληρώνουν για τις συνεδριάσεις μας. Πρέπει να είμαστε σύντομοι και αποτελεσματικοί», πρόσθεσε.

Οι βουλευτές της «Φοιτητικής Λίστας», με επικεφαλής τον Αλεξάνταρ Τσούπιτς, ο οποίος φέρεται να προορίζεται για τη θέση του νέου προέδρου της Βουλής, συγκεντρώθηκαν αρχικά σε πάρκο και στη συνέχεια εισήλθαν όλοι μαζί στο κοινοβουλευτικό μέγαρο, περπατώντας πάνω σε κόκκινο χαλί.

«Ελπίζω ότι η σημερινή ημέρα θα σηματοδοτήσει την αποκατάσταση της λειτουργίας των κρατικών θεσμών στη Σερβία», δήλωσε στο N1 ο πολιτικός αναλυτής Μπόμπαν Στογιάνοβιτς.

Οι υποστηρικτές της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας φώναζαν συνθήματα όπως «Νίκη» και «Pump it up», ένα από τα βασικά συνθήματα στις φοιτητικές διαδηλώσεις.

Αποδοκιμασίες

Όταν οι βουλευτές του SNS, μεταξύ των οποίων και ο Βούτσιτς, εισήλθαν στο κτίριο, το συγκεντρωμένο πλήθος τούς αποδοκίμασε. Μάλιστα, μία γυναίκα πλησίασε τη βουλευτή του SNS και γνωστή ηθοποιό Λίντια Βούκιτσεβιτς και της έριξε γιαούρτι στα μαλλιά. Τόσο ο Βούτσιτς όσο και η Βούκιτσεβιτς καταδίκασαν το περιστατικό.

{https://www.facebook.com/watch/?v=2969785223388845}

Με πληροφορίες από Reuters