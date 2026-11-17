«Stafylos»: Το ελληνικό ρομπότ που διακρίθηκε σε παγκόσμιο διαγωνισμό και φέρνει την επανάσταση στους αμπελώνες

Μια σημαντική διεθνή διάκριση πέτυχε η φοιτητική ομάδα UoP Robotics του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατακτώντας τη δεύτερη θέση παγκοσμίως στον διαγωνισμό ρομποτικής RoboChallenge, στην κατηγορία Freestyle Showcase.

Η ελληνική ομάδα ξεχώρισε ανάμεσα σε συμμετοχές από όλο τον κόσμο με το «Stafylos», ένα αυτόνομο ρομπότ που σχεδιάστηκε για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ρομποτικής και της γεωργίας ακριβείας στους αμπελώνες, συμβάλλοντας στην προστασία της αγροτικής παραγωγής απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Πώς λειτουργεί το «Stafylos»

Το καινοτόμο ρομποτικό σύστημα διαθέτει δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης ανάμεσα στις γραμμές των αμπελώνων, ενώ μπορεί να εντοπίζει εγκαίρως ασθένειες μέσω τρισδιάστατης αντίληψης του περιβάλλοντος. Παράλληλα, διαθέτει ειδικό ρομποτικό βραχίονα για επιλεκτική συγκομιδή, καθώς και δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο.

Με αυτόν τον τρόπο, το «Stafylos» φιλοδοξεί να συμβάλει στον εκσυγχρονισμό της αμπελουργίας, προσφέροντας τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της καλλιέργειας και να περιορίσουν τις απώλειες στην παραγωγή.

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Πίσω από τη σημαντική αυτή διάκριση βρίσκεται η δουλειά και η προσπάθεια των μελών της UoP Robotics. Στην ομάδα συμμετείχαν οι Γιώργος Γιαννούλης, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, Μικέλ Ντούντι, Γιώργος Πεγκιάζης, Άγγελος Πεφάνης, Στέφανος Ιωάννης Λόντερ, Βασίλης Τούμπας, Αθανάσιος Αχυριάτης και Δημήτρης Πονηρός.