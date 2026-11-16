Αναγνώριση της ερευνητικής προσέγγισης του γραφείου στα BUILD Architecture Awards 2026 και βράβευση του Urban Block 11 στα ICONIC AWARDS 2026.

Δύο νέες διεθνείς διακρίσεις απέσπασε πρόσφατα το αρχιτεκτονικό γραφείο Potiropoulos+Partners: αναδείχθηκε «Best Research-Driven Architecture Practice 2026» στα BUILD Architecture Awards 2026 και έλαβε τον τίτλο Winner στα ICONIC AWARDS 2026 για το έργο Urban Block 11, στην κατηγορία Concept – Visionary and Uncompleted Architecture.

Η διάκριση στα BUILD Architecture Awards αναδεικνύει την έρευνα ως βασικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής προσέγγισης της Potiropoulos+Partners. Η αρχιτεκτονική σκέψη του γραφείου εστιάζει στη διερεύνηση των σύγχρονων αστικών συνθηκών και στη μετάφραση σύνθετων κοινωνικών, πολιτισμικών, τεχνολογικών και οικονομικών δυναμικών σε αρχιτεκτονικές προτάσεις. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσέγγιση έχει η ομάδα p+ Research & Design, η οποία είναι υπεύθυνη για την ερευνητική και θεωρητική δραστηριότητα του γραφείου. Αφουγκραζόμενη τα σύγχρονα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα, συνδέει την αρχιτεκτονική έρευνα με την εφαρμογή της στην πράξη, αναπτύσσοντας πρωτότυπες σχεδιαστικές και τεχνικές λύσεις.

Παράλληλα, εξειδικευμένοι συνεργάτες σε ζητήματα περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κλιματικής απόδοσης και προσαρμογής συνεργάζονται με την p+ Research & Design και τις ομάδες μελέτης σε όλα τα στάδια των έργων, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη λύσεων με γνώμονα την αειφορία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Μέσα από εξειδικευμένες ερευνητικές και τεχνολογικές πρακτικές, αναπτύσσονται και εφαρμόζονται σχεδιαστικές στρατηγικές και υπολογιστικές μέθοδοι που συμβάλλουν στον εξορθολογισμό του σχεδιασμού και στη βελτίωση της αποδοτικότητας και της προσαρμοστικότητας των έργων στις διαρκώς μεταβαλλόμενες αστικές και περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η σύνδεση της έρευνας με τον σχεδιασμό αποτυπώνεται στο Urban Block 11. Η βραβευμένη στα ICONIC AWARDS 2026 πρόταση για ένα βιώσιμο συγκρότημα μεικτών χρήσεων επανεξετάζει τη σχέση αρχιτεκτονικής και φυσικού περιβάλλοντος.

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Το Urban Block 11 περιλαμβάνει 16 κτίρια, ανάμεσα στα οποία διαμορφώνεται ένα προστατευμένο πάρκο. Η υπαίθρια ζωή αναπτύσσεται στους ενδιάμεσους χώρους, με το πράσινο να απλώνεται σε όλη την έκταση του ακάλυπτου και το υδάτινο στοιχείο να σηματοδοτεί το κέντρο της σύνθεσης. Ο σχεδιασμός βασίζεται στην αντίστιξη χρωμάτων και υφών ανάμεσα στο δομημένο (λευκό, σκληρό, ορθοκανονικό) και το φυσικό (γαιώδες, μαλακό, καμπυλωμένο). Ο υπόλευκος σοβάς σε τρεις διαφορετικές υφές και το βαμμένο μέταλλο εναλλάσσονται στις όψεις των κτιρίων, δημιουργώντας ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς. Μεγάλες βεράντες, φυτεμένα δώματα και περιμετρικές ζαρντινιέρες ενισχύουν την παρουσία της φύσης. Παράλληλα, ο σχεδιασμός διερευνά πιο ευέλικτες στρατηγικές χωρικής οργάνωσης, προτείνοντας μια νέα αφήγηση για την εμπειρία του χώρου.

«Το Urban Block 11 θυμίζει ένα τοπίο πριν από τη μεγάλη αστικοποίηση, που αντιτάσσεται στη γνώριμη, τυπική εικόνα των αστικών και προαστιακών δομών. Στην εποχή μας, καθώς απομακρυνόμαστε όλο και περισσότερο από τη φύση, υπό την πίεση της απρογραμμάτιστης ανάπτυξης που συντελείται σε παγκόσμιο επίπεδο και της ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης, και ενώ ο ίδιος ο πλανήτης μας αντιδρά, η αρχιτεκτονική οφείλει να κινηθεί προς τα “πίσω”, να μας συνδέσει ξανά με τη φύση μας.» αναφέρει ο Δημήτρης Πετρόπουλος, επικεφαλής της Potiropoulos+Partners. «Η διατύπωση προτάσεων που σέβονται με ολιστικό τρόπο το περιβάλλον και την κοινωνία αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Οι νέες μορφές χωρικής οργάνωσης οφείλουν να είναι προϊόντα διεπιστημονικής μελέτης. Αυτή η πεποίθηση βρίσκεται στον πυρήνα της αρχιτεκτονικής μας σκέψης στην Potiropoulos+Partners και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που βλέπουμε αυτή την προσέγγιση να αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο.».