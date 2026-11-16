«Μη φοβάστε κορίτσια», πρόσθεσε η Δανάη Μπάρκα. Η εξέταση για την εγκυμοσύνη που την τρόμαξε.

Η Δανάη Μπάρκα διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδάκι.

Η γνωστή ηθοποιός και παρουσιάστρια, παντρεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο, ενώ στις αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι αναμένεται να γίνει για πρώτη φορά μαμά.

Μάλιστα, η ίδια, αν και μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της με τους followers της, έχει επιλέξει να κρατήσει πιο χαμηλούς τόνους σε ό,τι αφορά τον ερχομό του παιδιού της.

Σήμερα ωστόσο, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, χρειάστηκε να κάνει την εξέταση της καμπύλης ζαχάρου και, όπως, ανέφερε σε σχετικό βίντεο στο TikTok ήταν κάτι που την φόβισε αρκετά, χωρίς να χρειάζεται τελικά.

Η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Μέσα από το λογαριασμό της στα social media, η Δανάη Μπάρκα, περιέγραψε το άγχος και την εμπειρία της, στέλνοντας παράλληλα σε άλλες γυναίκες το δικό της μήνυμα.

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«Καλημέρα, καλημέρα και καλημέρα. Σήμερα είναι η περιβόητη εξέταση καμπύλης ζαχάρου. Το τι βιντεάκια μου έχουν πεταχτεί όλους αυτούς τους μήνες, από γυναίκες που δεν έχουν αντέξει, από γυναίκες που έχουν κάνει εμετό, από γυναίκες που έχουν ζαλιστεί. Κι έχω λίγο φοβηθεί... Μου έχουν εμφανιστεί και κάποια πιο αναίμακτα, αλλά λιγότερα. Οπότε σήμερα ήρθε η στιγμή να ανακαλύψω τι είναι αυτή η εξέταση. Από χθες τη σκέφτομαι, γι’ αυτό και αντιλαμβάνομαι πολλές φορές πώς επηρεαζόμαστε από τα social media, ενώ δεν πρέπει. Δηλαδή αν εγώ δεν είχα δει αυτά τα βίντεο, θα ήμουν πιο ψύχραιμη τώρα. Ε, τώρα έχω λίγο… Είναι 7 παρά τέταρτο… Αυτό είναι το πολυπόθητο μπουκαλάκι, 200 ml, 50 γραμμάρια. Μου πήραν τώρα αίμα και πρέπει να το πιω μέσα σε πέντε λεπτά».

«Καλά, οκ. Ε, δεν είναι κάτι. Αυτό είναι γεύση πορτοκάλι… Τα καταφέρνουμε. Τα καταφέραμε. Νομίζω ότι το δύσκολο είναι που δεν μπορείς να πιεις λίγο νεράκι να ισιώσει ο λαιμός σου, αλλά αν σκεφτείτε τι σφηνάκι έχουμε πιει στη ζωή μας… Ε, αυτό δεν είναι τίποτα… Μια χαρά μου φαίνεται, μη φοβάστε κορίτσια άμα είστε έγκυος, και έχετε αυτή την εξέταση».

{https://www.tiktok.com/@danaibarka__/video/7708709582884916483}