Η εθνική Ελλάδας νίκησε την Ισλανδία με 5-4 στα πέναλτι.

Η εθνική ομάδα Ελπίδων (Κ21) επικράτησε της Ισλανδίας στα πέναλτι και εξασφάλισε την επιστροφή της στην τελική φάση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος έπειτα από 25 χρόνια.

Στο ματς που διεξήχθη στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε με 5-4 της Ισλανδίας στα πέναλτι, αφού η κανονική διάρκεια και η παράταξη έληξαν με 1-1, ίδιο σκορ με την πρώτη αναμέτρηση στο Ρέικιαβικ. Έτσι, η εθνική Ελλάδας εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Euro K21, που διοργανώνουν το 2027 η Σερβία και η Αλβανία.

Ο Γκούντγιονσεν έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους στο 72ο λεπτό και ο Κωστούλας ισοφάρισε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (1-1), ενώ πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μπότης με τις αποκρούσεις του.

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Στην παράταση, ο Μπότης με σπουδαία επέμβαση στο 105΄κράτησε «όρθια» την εθνική και το ματς πήγε στα πέναλτι. Εκεί, απέκρουσε την πρώτη εκτέλεση του Ντάνασον και στη συνέχεια οι Έλληνες διεθνείς ευστόχησαν σε όλα τα πέναλτι. Όταν ο Μουζακίτης έκανε το 5-4 στην τελευταία εκτέλεση, ξέσπασαν οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί για την επιστροφή σε τελική φάση Euro K21.

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Τα πέναλτι

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Ελλάδα (Γιάννης Ταουσιάνης): Μπότης, Κωστούλας, Κάτρης (100΄ Κεραμίτσης), Καλογερόπουλος, Αλεξίου (76΄ Μύθου), Γκούμας (67΄ Μπρέγκου), Μουζακίτης, Κοντούρης, Πνευμονίδης (46΄ Κυριόπουλος), Παπακανέλλος (46΄ Καλοσκάμης), Κούτσιας (67΄ Αλμύρας).

Ισλανδία (Όλαφουρ Κρίστιανσον): Πέτερσον, Κάρλσον, Γιούλιουσον, Άρονσον, Κρίστιανσον, Σίγκουρντσον (67΄ Χάραλντσον), Τ. Ρόμπερτσον (84΄ Μικάελσον), Γκούντγιονσεν (84΄ Λ. Ρόμπερτσον), Κόσιτς (67΄ Γκούντμουντσον), Τορστέινσον, Άντρεσον (73΄ Ντάντασον).