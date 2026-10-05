Αυξημένες είναι οι πιθανότητες της Εθνικής Ομάδας για διάκριση στο Nation League μετά την λευκή ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία.

Όλα και πιο κοντά στα προημιτελικά του Nations League βρίσκεται η Εθνική Ελλάδος μετά την λευκή ισοπαλία στην Τούμπα απέναντι στη Γερμανία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έφτασε τους 8 βαθμούς και μπορεί να την έπιασε στην κορυφή η Ολλανδία μετά τη νίκη επί της Σερβίας, ωστόσο χρειάζεται μία νίκη στα επόμενα δύο παιχνίδια με την Ολλανδία (εκτός έδρας) και με τη Σερβία (εντός) για να προχωρήσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Nations League: Οι πιθανότητες για τη γαλανόλευκη

Σύμφωνα με τη σελίδα Football Meets Data, μετά τα αποτελέσματα της Κυριακής (νίκη Ολλανδίας επί της Σερβίας και ισοπαλία στο Ελλάδα – Γερμανία), οι πιθανότητες της Εθνικής αυξήθηκαν κατά 9% για την πρόκριση στα προημιτελικά (88,1%)

Αύξηση 5% και για τους Ολλανδούς (84,4%), ενώ οι πιθανότητες της Γερμανίας υποχώρησαν κατά 14%.

Τα σενάρια πρόκρισης

Τα σενάρια που στέλνουν την Εθνική στα προημιτελικά του Nations League

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Να κερδίσουμε τη Σερβία, έχοντας ηττηθεί ή έρθει ισοπαλία με την Ολλανδία, και να μην πάρει η Γερμανία έξι βαθμούς

Στην τριπλή ισοβαθμία των 11 πόντων να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων είτε από την Ολλανδία είτε από τη Γερμανία

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