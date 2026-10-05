Ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική του Nations League με την Εθνική Ελλάδας να παραμένει πρώτη και αήτητη στον Β' Όμιλο της League A.
Η εθνική ομάδα στην Τούμπα κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλία μετά από ένα κλειστό ματς όπου η Γερμανία είχε την κατοχή αλλά δεν κατάφερε να κάνει τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν γκολ.
Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ολλανδία επικράτησε 2-1 της Σερβίας και έπιασε στην κορυφή του Β’ Ομίλου το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχοντας αμφότερες οι ομάδες από οκτώ βαθμούς.Στην τρίτη θέση έμεινε η Γερμανία με πέντε πόντους, ενώ ουραγός είναι η Σερβία με το απόλυτο μηδέν.
Την επόμενη αγωνιστική, η Ελλάδα φιλοξενείται από την Ολλανδία (13/11, 21:45) στο Άμστερνταμ, ενώ η Γερμανία από τη Σερβία (13/11, 21:45) στο Βελιγράδι.
Τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής Ομάδας
Τα σενάρια που στέλνουν την Εθνική στα προημιτελικά του Nations League
- 2/2 νίκες η Ελλάδα ανεξαρτήτως από τα αποτελέσματα των αντιπάλων μας
- Να πάρει η Ελλάδα 4 βαθμούς κόντρα σε Ολλανδία και Σερβία
- Να κερδίσουμε την Ολλανδία
- Να κερδίσουμε τη Σερβία, έχοντας ηττηθεί ή έρθει ισοπαλία με την Ολλανδία, και να μην πάρει η Γερμανία έξι βαθμούς
- Στην τριπλή ισοβαθμία των 11 πόντων να έχουμε καλύτερη διαφορά τερμάτων είτε από την Ολλανδία είτε από τη Γερμανία