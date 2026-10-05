Μετά την «λευκή» ισοπαλία της Εθνικής Ελλάδας αυξάνονται οι πιθανότητές της για διάκριση στο Nations League.

Ολοκληρώθηκε η 4η αγωνιστική του Nations League με την Εθνική Ελλάδας να παραμένει πρώτη και αήτητη στον Β' Όμιλο της League A.

Η εθνική ομάδα στην Τούμπα κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλία μετά από ένα κλειστό ματς όπου η Γερμανία είχε την κατοχή αλλά δεν κατάφερε να κάνει τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν γκολ.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ολλανδία επικράτησε 2-1 της Σερβίας και έπιασε στην κορυφή του Β’ Ομίλου το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχοντας αμφότερες οι ομάδες από οκτώ βαθμούς.Στην τρίτη θέση έμεινε η Γερμανία με πέντε πόντους, ενώ ουραγός είναι η Σερβία με το απόλυτο μηδέν.

Την επόμενη αγωνιστική, η Ελλάδα φιλοξενείται από την Ολλανδία (13/11, 21:45) στο Άμστερνταμ, ενώ η Γερμανία από τη Σερβία (13/11, 21:45) στο Βελιγράδι.

Τα σενάρια πρόκρισης της Εθνικής Ομάδας

Τα σενάρια που στέλνουν την Εθνική στα προημιτελικά του Nations League

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