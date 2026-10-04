Ελλάδα - Γερμανία: Live η μεγάλη «μάχη» για το UEFA Nations League

Λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας.

Με στόχο να διπλασιάσει τις νίκες της απέναντι στη Γερμανία στο Nations League 2026-27, η Ελλάδα υποδέχεται τη «Νατσιονάλμανσαφτ» το βράδυ (4/10, 21:45). Η Εθνική βρίσκεται στην κορυφή του 2ου ομίλου της League A με επτά βαθμούς σε τρεις αγώνες. Η Γερμανία ακολουθεί στην τρίτη θέση με τέσσερις βαθμούς, γεγονός που κάνει την αναμέτρηση ιδιαίτερα σημαντική για τη συνέχεια.

Η μέχρι τώρα πορεία της «γαλανόλευκης» στη διοργάνωση είναι ιδιαίτερα θετική. Σε τρεις αγώνες έχει δύο νίκες και μία ισοπαλία, συγκεντρώνοντας επτά βαθμούς και παίρνοντας το προβάδισμα στον όμιλο. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκίνησε με νίκη 2-1 απέναντι στη Σερβία και στη συνέχεια πέτυχε ένα αποτέλεσμα που ξεχώρισε: το 1-0 επί της Γερμανίας στο Άουγκσμπουργκ, στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της, η Ελλάδα αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Ολλανδία. Παρότι προηγήθηκε με δύο γκολ, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος. Μια νέα νίκη απέναντι στη Γερμανία θα έδινε στην Εθνική ακόμη μεγαλύτερη ώθηση ενόψει των δύο τελευταίων αγώνων της στον όμιλο, απέναντι σε Ολλανδία και Σερβία τον επόμενο μήνα.

Η Ελλάδα έχει αντιμετωπίσει τη Γερμανία 11 φορές στο παρελθόν. Η νίκη με 1-0 στην τελευταία τους συνάντηση είχε ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Εθνική κατάφερε να επικρατήσει απέναντι στη γερμανική ομάδα.

Από την πλευρά της, η Γερμανία ταξίδεψε για την αναμέτρηση μετά τη νίκη με 2-0 επί της Σερβίας, η οποία αποτέλεσε την πρώτη επιτυχία της στη φετινή διοργάνωση. Η ομάδα ξεκίνησε το Nations League με ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Ολλανδία και στη συνέχεια γνώρισε την ήττα από την Ελλάδα. Το αποτέλεσμα απέναντι στη Σερβία, επομένως, ήταν σημαντικό για την προσπάθειά της να μείνει κοντά στην κορυφή.

Υπό την καθοδήγηση του Γιούργκεν Κλοπ, η Γερμανία βρίσκεται σε μια περίοδο αλλαγών. Ο νέος προπονητής καλείται να δημιουργήσει μια ομάδα που θα μπορέσει να επιστρέψει στις κορυφαίες διακρίσεις. Η Γερμανία δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει τη φάση των «16» σε Παγκόσμιο Κύπελλο από την κατάκτηση του τροπαίου το 2014. Παράλληλα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα δεν έχει φτάσει στα ημιτελικά από το 2016. Κατά συνέπεια, οι επόμενοι αγώνες θα δείξουν πώς θα εξελιχθεί η νέα εποχή της ομάδας υπό τον Κλοπ.

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