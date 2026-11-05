Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια μετέτρεψε συνολικά τις θανατικές ποινές και των 548 κρατουμένων που βρίσκονται στην πτέρυγα των μελλοθάνατων.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε σήμερα πως «μετατρέπει όλες τις θανατικές ποινές στην πολιτεία σε ισόβια δεσμά χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης».

O Γκάβιν Νιούσομ, μετέτρεψε συνολικά τις θανατικές ποινές και των 548 κρατουμένων που βρίσκονται στην πτέρυγα των μελλοθάνατων.

«Προχωρώ σε αυτή την ενέργεια επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η κρατικά επικυρωμένη δολοφονία είναι ασυμβίβαστη με τις αξίες της Καλιφόρνια, υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού μας συστήματος και υποβαθμίζει τον καθένα από εμάς», έγραψε ο Νιούσομ σε επιστολή προς τους Καλιφορνέζους εξηγώντας την απόφασή του.

«Γνωρίζω ότι δεν μπορούμε να εκτελέσουμε ανθρώπους στο ατελές νομικό μας σύστημα και παραμένουμε πιστοί στις βασικές μας αξίες, πρώτη μεταξύ των οποίων η δικαιοσύνη και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μπορούμε πλέον να αφήσουμε αυτούς τους παραβάτες να πεθάνουν στην αφάνεια, ενώ εμείς θα θυμόμαστε και θα τιμούμε για πάντα τα θύματα», ανέφερε σε επιστολή του.

{https://x.com/EricLDaugh/status/2118429581845864588}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απόφαση του Γκάβιν Νιούσομ, εχθρού του Ντόναλντ Τραμπ, να μην εκτελεστούν οι κρατούμενοι,που βρίσκονται στην στην πτέρυγα των μελλοθανάτων είναι σε μεγάλο βαθμό συμβολική, σε μια πολιτεία όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί εκτέλεση από το 2006.

Ωστόσο οι ειδικοί εκτιμούν ότι με την απόφαση αυτή θα μπορούσε να εξοικονομήσει εκατομμύρια δολάρια ετησίως από δικαστικά έξοδα. Μόνο 13 κρατούμενοι έχουν εκτελεστεί από τότε που οι ψηφοφόροι επανέφεραν τη θανατική ποινή το 1978.

Τελευταία θητεία ως κυβερνήτης

Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια συγκυρία κατά την οποία ο Νιούσομ, ο Δημοκρατικός ηγέτης της πολυπληθέστερης πολιτείας των ΗΠΑ, συζητείται ως πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2028.

Ο Νιούσομ, ο οποίος δεν έχει πλέον δικαίωμα επανεκλογής λόγω περιορισμού θητειών, διανύει τους τελευταίους μήνες της θητείας του. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τη θέση του αναμένεται να αναλάβει ο επίσης Δημοκρατικός Χαβιέ Μπεκερά, μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Τρίτης, όπου οι Δημοκρατικοί επανάκτησαν τον έλεγχο στο Κογκρέσο.

Στην επιστολή του, ο Νιούσομ εξηγεί ότι ασκεί τη συνταγματική του εξουσία για την παροχή επιείκειας.

«Έπειτα από σχεδόν 30 χρόνια σε δημόσια αξιώματα, έχω αντιληφθεί τα όρια του τι μπορεί να επιτύχει δίκαια μια κυβέρνηση», δήλωσε και πρόσθεσε πως «προβαίνω σε αυτή την ενέργεια επειδή πιστεύω ακράδαντα ότι η κρατικά επιβαλλόμενη θανάτωση είναι ασύμβατη με τις αξίες της Καλιφόρνιας, υπονομεύει τα θεμέλια του νομικού μας συστήματος και υποβαθμίζει τον καθένα από εμάς».

Η Καλιφόρνια είχε ιστορικά τον μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων που βρίσκονταν στην «πτέρυγα των μελλοθανάτων». Ήδη από το 2019, ο Νιούσομ είχε δώσει εντολή για την αναστολή της θανατικής ποινής στην πολιτεία.